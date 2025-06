Immer wieder krachen am Selkeweg von Gatersleben riesige Äste von den Bäumen. Anwohner haben Angst um Haus und Leben. Welche Hebel die Stadt Seeland in Bewegung setzt.

Gaterslebener sorgt sich um seine Sicherheit: Sind alte Kastanienbäume am Selkeweg eine Gefahr?

Gatersleben/MZ - Hans-Jürgen Richter blickt voller Sorge nach oben. „Die Kastanien“, sagt er und zeigt am Selkeweg von Gatersleben auf stattliche Exemplare, die das Flüsschen dort säumen, „sind um die 100 Jahre alt und knapp 30 Meter hoch.“ Dreimal seien in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses in den vergangenen fünf Jahren riesige Äste, die selbst schon großen Bäumen glichen, heruntergekracht. Das letzte Mal im Mai, wo nach Richters Worten fast eine Pflegedienstmitarbeiterin erschlagen worden wäre. „Ich habe Angst“, sagt der 71-jährige Anwohner. „Um unser Haus und unser Leben.“