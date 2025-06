Trotz Zwist zwischen Organisatoren Rund 300 Menschen feiern „Christopher Street Day“ in Merseburg

Am Samstag ist der erste CSD im Saalekreis weitgehend störungsfrei zu Ende gegangen. Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der Teilnehmer beleidigt und den Hitlergruß gezeigt hat. Störungsfrei ging es vorab offenbar auch zwischen den verschiedenen Organisatoren nicht zu: Am Vorabend des CSD machten die lokalen Veranstalter einen Konflikt mit dem landesweit aktiven CSD-Dachverein öffentlich. Im Kern geht es um die Frage, welchen Charakter der CSD in Merseburg haben sollte.