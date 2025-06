Zeitzer Schwarzbiernacht: Feiern, tanzen, lachen, bummeln - was die Super-Party so besonders macht

Zeitz/MZ/hmn. - Zeitz feiert die Nacht der Nächte: Die Ultimate Eagles haben am Samstagabend (14. Juni) die Zeitzer Schwarzbiernacht auf dem Altmarkt der Elsterstadt eröffnet. Zur Freude der Besucher. Songs wie „Hotel California“, „Lyin´Eyes“, „One of these Nights“ und „Take it easy“ lassen die Herzen der Fans der weltweit bekannten Eagles-Show höher schlagen. Die Stimmung ist super.

Nach dem Konzert erwacht die gesamte Innenstadt zum Leben und in verschiedensten Locations gibt es für jeden Geschmack das richtige Programm. Ob Schlager, Rock oder Discoklänge, ob Open Air oder in der Kneipe: Überall kann man sich in dieser Nacht der Nächte wieder treffen, Musik und Partystimmung erleben und ausgelassen feiern.

Nicht nur Zeitzer sind an diesem Abend unterwegs. Seit vielen Jahren zieht die Schwarzbiernacht, die das Konzept Team Gera ausrichtet, Gäste aus nah und fern und sogar aus dem Ausland an.