„1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“ Zweiteilige Mitmachausstellung zu Thomas Müntzer und dem Bauernkrieg in Eisleben eröffnet

Auftakt für Landesausstellung: In den LutherMuseen in Eisleben und Mansfeld ist eine zweiteilige Mitmachausstellung zu Thomas Müntzer und dem Bauernkrieg eröffnet worden. Was es dort zu entdecken gibt.