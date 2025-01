Sangerhausen/MZ. - Das große Bauernkriegs- und Müntzer-Gedenken erreicht in diesem Jahr seinen Höhepunkt. 2025 ist es genau 500 Jahre her, dass die entscheidende Schlacht in Bad Frankenhausen den mitteldeutschen Bauernkrieg beendete und Thomas Müntzer hingerichtet wurde. Für die Region bringt das einen ganzen Strauß an Veranstaltungen mit sich. Wer nichts verpassen will, für den gibt es hier eine Übersicht mit den meisten jetzt schon bekannten Terminen.

