Neues in der Museumslandschaft

Stolberg/MZ. - Das Museum Alte Münze in Stolberg (Mansfeld-Südharz) erwartet wieder Gäste: Die Sonderausstellung „Eine Prägung für Müntzer“ ist mit einem Festakt eröffnet worden, neu präsentiert sich ebenfalls die Dauerausstellung. 1,2 Millionen Euro sind in den vergangenen Monaten in den Umbau, die Renovierung und Neugestaltung des Museums geflossen. „Vom Land relativ großzügig gefördert“, wie Staatsminister Rainer Robra (CDU) beim Festakt im Rathaus sagte.