gelegentlich sehe ich Kinder, die schon Minecraft auf der Nintendo Switch spielen, aber dennoch Windeln tragen. Wie kann das sein? Zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat erst würden die entsprechenden Nervenbahnen zwischen Blase und Babyhirn gebildet − also erst dann sei ein „Töpfchentraining“ sinnvoll, heißt es etwa von der AOK. Es könne aber auch deutlich länger dauern, ehe das Kind „trocken“ wird. Bei meinen Enkelkindern hat das Training mit dem Töpfchen dagegen schon nach einem Monat begonnen − noch vor dem errechneten Geburtstermin der Zwillinge. Werden sie gewickelt, dann werden sie auch abgehalten. Das klappte mal mehr, mal weniger gut. Mittlerweile, mit neun Monaten, halten sie oft bewusst auf. Im Schnitt kacken sie dreimal am Tag ins Töpfchen und nur einmal in die Windel. Das nenne ich mal Enkeltrick! Die Töpfchennummer ist nicht nur angenehm für den Baby-Po, sondern spart auch Ressourcen. Denn bis zum 9. Lebensmonat benötigt ein Kind im Schnitt 1.980 Wegwerfwindeln.



Ich bin Ingo Kugenbuch und habe zwei Enkelkinder, neun Monate alt.

Heute verlosen wir 4x2 Tagestickets für den Erlebnistierpark Memleben.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Faktencheck: In sozialen Netzwerken verbreitet sich ein gefährlicher Trend. Schwangere werden dazu aufgefordert, für die Gesundheit ihres Kindes unbehandelte Milch zu trinken. Was sagen Experten dazu?

Versteckte Kosten, Gewalt und Sex: Viele zugelassene Spiele-Apps enthalten Inhalte, die für Kinder und Jugendliche besonders gefährlich sind. Das zeigt auch ein Test der Stiftung Warentest.

Die Sache mit dem Nachnamen: Verheiratete Paare können ab Mai 2025 einen gemeinsamen Doppelnamen führen. Auch für Kinder sollen sich die Namensregeln ändern.

Gleichberechtigung: Väter spielen zwar öfter mit ihren Kindern. Aber Mütter kümmern sich noch deutlich mehr um den Nachwuchs.

Gemeinsam stark: Mehrere Diagnosen innerhalb einer Familie, das kann bei psychischen Störungen oder Erkrankungen vorkommen. Wie schafft man es, dass alle Familienmitglieder damit gut zusammen leben können?

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung: Ist jemand schwer krank, müssen andere über sein Vermögen entscheiden − aber auch über die weitere medizinische Behandlung. Wie lässt sich das rechtzeitig regeln? Notare haben die Antwort.

Bildungsungleichheit: Kinder, deren Eltern besser ausgebildet sind und besser verdienen, gehen in Deutschland öfter auf das Gymnasium. Das zeigt eine neue Studie des Ifo-Instituts. Sachsen-Anhalt schneidet darin nicht gut ab.

Sinkende Impfquote: Gegen viele Infektionen sind in Sachsen-Anhalt immer weniger Kinder geschützt. Kinderärzte sehen den Trend mit großer Sorge.

Vanessa Erhart und Söhnchen Bela, der vor dreieinhalb Jahren als Frühchen auf die Welt kam, zeigen das Selbstbedienungslädchen vor dem Haus. (Foto: Silke Ungefroren)

Super Geschäftsidee: Vanessa Erhart aus Petersroda (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) nähte zuerst Sachen für ihren zu früh geborenen Sohn. Daraus wurden ein Online-Shop und ein kleiner Selbstbedienungsladen.

Personalnot mit Folgen: Was der Tod der zweijährigen Sophie aus Halle auch zeigt, ist, dass die Zahl der Kindeswohlgefährdungen seit Jahren steigt. In den Jugendämtern herrscht Personalmangel – das kann dramatische Folgen haben.

Hilfsangebote für Familien: Der Bedarf nach Unterstützung steigt. Ob die Familie der verstorbenen Sophie diese in Anspruch genommen hat, ist jedoch unklar.

Jugendhilfe: Wenn Gerichte Eltern das Sorgerecht entziehen, treten Amtsvormünder für sie ein. Im Saalekreis haben die Mitarbeiter im Jugendamt immer mehr Arbeit. Eine Angestellte ist deshalb mittlerweile für mehr als 50 Kinder verantwortlich.

Für Fotos wie dieses, das auf einer Fähre im Wörlitzer Park entstanden ist, sucht der Tourismusverband Familien mit Kindern. (Foto: Uwe Weigel)

Welterbe-Region: Der Tourismusverband Welterbe-Region Anhalt-Dessau-Wittenberg ruft auf, sich für Fotoshootings zu bewerben. Neue Bilder sollen viele Gäste zu Sehenswürdigkeiten locken.

Unbedenklich baden: Zum Start der Badesaison klärt die Volksstimme auf, in welchen Badeseen im Jerichower Land das Baden bedenkenlos möglich ist. Alles zu Wasserqualität, Eintritt und Versorgung.

Zukünftiger Ferienpark: Ein Investor will in Halle am Hufeisensee zehn Türmchen als Unterkünfte für Touristen aufstellen und betreiben. Der Golfplatz soll eine Erweiterung bekommen.

Ehrliches Engagement: Maura Schwander hat sich aufgemacht, für Dessau-Roßlau eine aktuelle Spielplatzübersicht zu erstellen, die online und per App nutzbar ist. Warum sie damit nie fertig sein wird.

Familienbetrieb seit 1938: Die traditionsreiche Mosterei Nehrkorn in Heudeber (Landkreis Harz) stellt Anfang August ihren Betrieb ein. Was Kunden jetzt wissen müssen und warum die Zukunft der Produktionsanlagen im Nordharz-Dorf noch offen ist.

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Nichts für schwache Nerven: Beim Klettern im Magdeburger Elbauenpark geht es hoch hinaus – im Hochseilgarten bis zu neun Meter. (Foto: Jessica Quick)

Klettern, rutschen, balancieren: In Mitteldeutschland locken verschiedene Kletterparks zum sportlichen Abenteuer. Hier kommen acht Tipps, wohin sich ein Ausflug mit der Familie lohnt.

Kindertag in Wolmirstedt: Das Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ) plant in Wolmirstedt im Landkreis Börde zum 1. Juni ein großes Programm mit vielen Gästen und Überraschungen. Und auch sonst wird Kindern im Sommer viel geboten.

Sommerferien am Steinbruchsee in Pretzien: Auch in den kommenden Sommerferien bietet die Tauchbasis am Steinbruchsee in Pretzien im Salzlandkreis wieder ihr Ferienlager für Kinder und Jugendliche an.

Oper zum Mitmachen von Elena Kats-Chernin: "Der Wind in den Weiden" für Kinder ab 6 Jahren im Magdeburger Theater. (Foto: Nilz Böhme)

Musikalisches Abenteuer mit der Kinderoper

"Der Wind in den Weiden" in Magdeburg

Ein vorsichtiger Maulwurf, der keine Lust auf Hausputz hat, eine draufgängerische Wasserratte, die die Welt entdecken will, und ein angeberischer Kröterich, der schnelle Autos liebt – das sind nur einige der zauberhaften Figuren aus dem englischen Kinderbuchklassiker "Der Wind in den Weiden". Ihre skurril-fantastischen Abenteuer haben 2021 endlich auch die Musiktheaterbühne erobert – in der Oper der australischen Komponistin und diesjährigen Composer in Residence Elena Kats-Chernin. Eigens für das bewährte Format der Kinderoper zum Mitmachen am Theater Magdeburg hat sie eine Fassung erarbeitet, die Schulklassen (mit Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren) und Familien eine direkte musikalische und szenische Mitwirkung ermöglicht. Keine Angst vor zeitgenössischer Musik – und keine Angst vor den fiesen Wieseln, die Schloss Krötenhall erobern wollen und im Konzertsaal lebendig werden!

Datum: 26. Mai, 16 Uhr, 6+, Opernhaus Bühne

Info-Abend und Kreißsaalführung in Köthen

In den Kreißsaalführungen der Helios Klinik Köthen bekommen Interessierte die Möglichkeit, Fragen zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett direkt an die Experten vor Ort zu richten und die werdenden Eltern erhalten einen Einblick in die Kreißsäle. Der nächste Informationsabend findet am 29. Mai ab 18 Uhr statt. Empfohlen wird die Besichtigung des Kreißsaals den werdenden Eltern ab der 30. Schwangerschaftswoche. Die Teilnahme ist kostenlos.

Datum: 29. Mai, 18-20 Uhr, Helios Klinik Köthen

"Wer bin ich?" Kunstnachmittag in Halle

Im Rahmen der Ausstellung „Blick zum Himmel“ in der Kunststiftung Sachsen-Anhalt in Halle wird es einen Kinderkunstnachmittag mit Matthias Ritzmann geben. Mit Kamera und Licht wollen die Teilnehmer auf die Suche gehen und fotografische Porträts von sich machen. Im Anschluss können die Bilder mittels künstlicher Intelligenz bearbeitet, Elemente hinzugefügt und die Ergebnisse ausgedruckt werden. Der Nachmittag beginnt am 2. Juni, 15 Uhr.



Anmeldung bis zum 29. Mai per E-Mail an: [email protected].

Datum: 2. Juni, 15 Uhr, 10+, Kunststiftung Sachsen-Anhalt

Stadtwerke laden zum Familienfest

in Bad Dürrenberg

Blumen, Blüten, Pflanzenpracht: Die Landesgartenschau in

Bad Dürrenberg verspricht nicht nur als „grüner Hingucker“ ein absolutes Highlight zu werden. Dafür sorgen nach eigenen Angaben auch die Stadtwerke Halle. Zusammen mit ihren Tochterunternehmen EVH und Havag sowie dem Stadtmarketing Halle laden sie am 2. Juni zum großen Familienfest auf das Laga-Gelände ein. Dort gibt es ein unterhaltsames Familienprogramm mit spannenden Aktionsständen.

Datum: 2. Juni, 10-18 Uhr, SWH-Familientag auf der Landesgartenschau

Premiere von "Nur ein Tag" in Halle

Die soeben frisch geschlüpfte Eintagsfliege hat im Stück "Nur ein Tag" jede Menge vor: "Erstens einen Beruf lernen, zweitens heiraten, drittens alt werden und dann natürlich noch ein paar Sprachen lernen." Doch weil das Wildschwein ihr erzählt, dass der Fuchs nur diesen einen einzigen Tag zu leben hat, stellt die Eintagsfliege ihre eigenen Pläne zurück und tut alles, um dem armen Fuchs einen wunderschönen Lebenstag zu bereiten. Da werden Mathematikunterrichtsversuche abgebrochen und Hühner gejagt, da wird eine Ehe geschlossen, ein Kind geboren und fröhlich Geburtstag gefeiert – die drei spielen, lieben, lachen, trauern gemeinsam und streiten sich. Als die Eintagsfliege hinter den Schwindel mit dem kurzen Fuchsleben kommt. Und sie versöhnen sich gerade noch rechtzeitig wieder…



Katharina Brankatschk hat als feste Regisseurin schon viele erfolgreiche Thalia-Inszenierungen für Kinder und Jugendliche auf die Bühne gebracht. Für ihre erste Inszenierung nach der Rückkehr aus der Elternzeit hat sie sich ein viel gespieltes, berührendes Kinderstück vorgenommen, das sich mit Humor, Leichtigkeit und Klugheit der Großartigkeit und Kostbarkeit des Lebens zuwendet.

Datum: 31. Mai, 10 Uhr, 4+, Neues Theater Halle (Hof)

Linolschnitt im Bauhaus Dessau

Im Workshop "Linolschnitt" wird unter der Leitung Katrin Zicklers allen Teilnehmern ab 14 Jahren der Linolschnitt nahe gebracht – nicht so wie früher in der Schule, sondern eher experimentell. Erprobt wird die Anwendung der verlorenen Platte, der Stempeldruck und Monotypien. Das ermöglicht, mit vielen Farben zu arbeiten und sich in der Fläche auszuprobieren. Es entstehen Muster – streng und abstrakt oder floral. In Reihung gedruckt, ergibt sich vielleicht ein Geschenkpapier. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Datum: 8. Juni, 11-14 Uhr, 14+, Bauhaus Dessau

"Aktion Zuckertüte" auf dem Marktplatz Halle

„Aktion Zuckertüte“ startet wieder: Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ruft erneut zur Unterstützung von Schulanfängern auf. Donnerstags und freitags (im Juni) wird zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Marktplatz in Halle für die „Aktion Zuckertüte“ Schulmaterial gesammelt. Gedacht ist es für Kinder, die Awo-Kitas in Neustadt und auf der Silberhöhe besuchen.

Datum: 10./11. Juni sowie 17./18. Juni, Awo Halle-Merseburg, Marktplatz in Halle (vor Galeria Kaufhof)

Kinder und Familien können sich auf das Puppentheater "Wie Dilldapp nach dem Riesen" ging in Dessau freuen. (Foto: Claudia Heysel)

"Wie Dilldapp nach dem Riesen ging" auf der Puppenbühne in Dessau

Kinder und Familien können sich auf ein Wiedersehen mit dem trotteligen Dilldapp und seinem Konterpart Kalle auf der Puppenbühne des Alten Theaters freuen. Im Puppenspiel „Wie Dilldapp nach dem Riesen ging“ ist Dilldapp ein Bäckersjunge, der eigentlich nur einen Korb voll Zimtsterne verkaufen sollte. Doch als er die Prinzessin trifft, erzittert die Erde und sein Korb fällt zu Boden. Der Dilldapp hat zwar nicht allzu viel im Kopf, aber sein Herz ist dafür umso größer. Und er versteht sofort, dass es nur für die Prinzessin schlägt. Noch viel größer als sein Herz ist aber der Riese, der alle 150 Jahre aufwacht und die Erde zum Beben bringt. Und weil der König Angst um sein Leben hat, muss der Dilldapp erst einmal den Riesen besänftigen. Auf dem Weg trifft er eine eigensinnige Schnecke, ein ratloses Perlhuhn und einen optimistischen Igel und weiß zunächst nicht, ob diese Gefährten Gefahr bedeuten oder seine Rettung. Doch nur, wenn er es schafft, den Riesen zu befrieden, dürfen die Prinzessin und der Dilldapp ihre Hochzeit steigen lassen.



Tankred Dorsts klassische Heldenreise ist mit ihrem Personal und dessen waghalsigen Abenteuern der Märchenwelt entlehnt, doch die Geschichte ist mit trockenem Witz und modernem Tempo erzählt. Inszeniert von Christian Sengewald.

Datum: 26. Mai, 15 Uhr, 6+, Anhaltisches Theater, Puppenbühne

Kindertagsparty am Rutschenturm im Elbauenpark

Zum Kindertag am 1. Juni steigt im Elbauenpark eine große Rutschenturm-Party im Rahmen des 25. Parkgeburtstags. Alle Kinder, die an diesem Tag den Park besuchen sind eingeladen, sich nach Lust und Laune zu verkleiden und am beliebten Riesen-Rutschenturm auf dem Kleinen Cracauer Anger mitzufeiern. Von

11 bis 17 Uhr geht es gemeinsam mit den Parkmaskottchen Elfi und Elbo für die Kinder auf eine rasante Rutschpartie. Mit dabei sind außerdem Darsteller des Vereins „Menschenzauber“ in fantastischen Kostümen. Park-DJ Mike sorgt mit seiner Kinderdisco für tolle Stimmung und der Elbauenpark verteilt Luftballons zur Kindertags-Party im Grünen. Dazu werden angesagte süße und salzige Leckereien angeboten, und am Eisstand gibt es die passende Abkühlung.

Datum: 1. Juni, 9-18 Uhr, freier Eintritt für Inhaber von Elbauenpark-Jahreskarten und für alle, die am 1. Juni Geburtstag haben, Elbauenpark Magdeburg

Wilde Kissen-Tänze im BWG Erlebnishaus in Halle

Das BWG Erlebnishaus in Halle lädt zum Kindertag ein, auf dem Holzplatz zu feiern. Angekündigt ist eine Show mit wilden Kissen-Tänzen, tollkühnen Luftnummern und kuscheligen Kissenschlachten. Kurz: Die Besucher erwartet gemeinsam mit der Band "3Berlin" ein einzigartiges musikalisches Erlebnis, bei dem das eigene Lieblingskopfkissen die Hauptrolle spielt.

Datum: 1. Juni, 16 Uhr, BWG Erlebnishaus

Vorlesungszeit an der Kinderuni in Halle startet!

Ab in den Hörsaal: Die Kinderuni der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) startet am 3. Juni. Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 können an diesem Tag drei Stunden lang experimentieren, Vorlesungen besuchen oder an kleinen Exkursionen teilnehmen.



Wie funktioniert eine Computertastatur? Welche Persönlichkeit habe ich? Wie sah der tropische Regenwald vor 45 Millionen aus? Mit diesen und weiteren spannenden Fragen beschäftigt sich die Kinderuni der MLU in diesem Jahr. Je nach Klassenstufe können die Kinder zwischen verschiedenen Themen und Angeboten wählen. Zum "Studienabschluss" erhalten die Schulkinder ein Teilnahmezertifikat.



Die Teilnahme an der Kinderuni der MLU ist kostenlos.

Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Datum: 3. Juni (weitere Termine: 10./17. Juni), Klassen 1 bis 6,

9-12 Uhr, Martin-Luther-Universität

