Anfang Mai hatte Lutz Büttner für einen Paukenschlag gesorgt. Der Betreiber des Dessauer Waldbades trat aus der AfD aus und hinterließ einen bemerkenswerten Satz. „Da treffen Dummheit und Rechts aufeinander“, ätzte Büttner zum Abschied, ohne sagen zu wollen, wer nun was ist in der Dessau-Roßlauer AfD. Die hat einen ziemlich unauffälligen Wahlkampf geführt - und trotzdem einen eindeutigen Sieg eingefahren. Was dafür spricht, dass es nicht nur am Dessau-Roßlauer AfD-Kreisverband lag.