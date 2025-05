Halle hat die Galopprennbahn des Jahres 2024. Und die Passendorfer Wiesen erleben am Samstag zum Saisonauftakt mit einer Weltmeisterschaft auch eine Premiere. Eine Selbstverständlichkeit sind die Renntage nicht, wie ein Blick hinter die Kulissen der Großveranstaltung zeigt. Aber lesen Sie selbst.

Wo baut Sachsen-Anhalt den neuen Superknast? In Halle oder in Weißenfels? Die Frage sorgt für hitzige Debatten, auch in der Landespolitik. Nun hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Halle einen Zeitplan für die Entscheidungsfindung angekündigt. Es soll jedenfalls schnell gehen.

Schnell geht es - oder besser gesagt rollt es - derzeit mal wieder auf Halles Straßen nicht. Die Berliner Brücke ist in Richtung Halle Ost gesperrt. Die Auswirkungen sind groß. Da sieht man mal, wichtig die Brücke für den Verkehr doch ist - und wie gravierend sich Sperrungen auf ein weites Umfeld auswirken.

Heute können Sie noch einmal Luft holen. Luft holen für einen Samstag der Extraklasse. Tag der offenen Tür bei der Havag, Renntag auf den Passendorfer Wiesen und als Abschluss die Museumsnacht. Langeweile kommt da bestimmt nicht auf. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und eine gute Kondition.

Ihr Dirk Skrzypczak