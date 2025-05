Die zehnjährige Alina schenkte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und OB Alexander Vogt am Donnerstag kleine selbstgebastelte Herzen.

Halle (Saale)/MZ - Gut gelaunt zeigten sich am Donnerstag Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) nach ihrem gut 75-minütigen Arbeitsgespräch in Neustadt. „Halles Finanzlage ist so angespannt, dass der OB jeden Knopf braucht“, scherzte der „MP“.