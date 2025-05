Am Samstag beginnt auf den Passendorfer Wiesen die Galoppsaison. Für den Rennclub Halle ist die Organisation ein Kraftakt. Dieses Mal geht es erstmals auch um eine Weltmeisterschaft.

Galoppsaison in Halle startet

Halle (Saale)/MZ - Der Name ist in diesem Fall Programm. Marco Gärtner zieht geduldig vor der Haupttribüne auf der Galopprennbahn mit seiner Mähmaschine Runde um Runde. Der Teutschenthaler kümmert sich mit seiner Firma um die Pflege von Grünanlagen im Stadtgebiet Halle – jetzt bringt er die große Wiese vor dem Geläuf in Form. Schließlich ist Samstag Saisonauftakt auf den Passendorfer Wiesen. Zum ersten Renntag werden Tausende Besucher erwartet.