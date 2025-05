Was geht in Sachsen-Anhalt?

Eltern kennen sie – und fürchten sie: Schulprojekte für zu Hause. Ganz vorne dabei: das Herbarien-Sammeln und – mein aktueller Favorit – die Zucht von Feuerbohnen.

Vier Töpfe stehen auf unserer Fensterbank, in jedem steckt eine Bohne, die unter verschiedenen Bedingungen wachsen soll: Sonne, Schatten, viel Wasser, wenig Wasser – der ganze botanische Zirkus. Nur leider … passiert nichts. Kein Keim, kein Spross, kein Hoffnungsschimmer.

Das Kind hat das Interesse längst verloren. Ich nicht. Ich gieße, drehe die Töpfe, google verzweifelt: „Feuerbohne wächst nicht – was tun?“ Vielleicht liegt’s an der Bohne. Oder daran, dass dieses Projekt gar nicht das Wachstum der Pflanze fördern soll – sondern das langsame Durchdrehen der Eltern.

Ich bin Katrin Wurm und habe zwei Kinder, 3 und 11 Jahre alt.

Zu gewinnen gibt's diesmal das Kinderbuch "Nachts werden alle Wünsche wahr" von Zoë Jenny.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Mathe-Abitur: An diesem Freitag steht das Mathe-Abitur in Sachsen-Anhalt an, für viele der härteste Prüfungstag überhaupt. Wir zeigen ausgewählte Originalaufgaben aus dem vergangenen Jahrgang. Wer kann die Aufgaben knacken? Rechne mit!

Hausaufgaben: Die Linke in Sachsen-Anhalt setzt sich für eine Reform der Hausaufgaben ein. Statt zu Hause sollen Kinder in der Schule üben. Das soll Fairness schaffen, aber ist es auch machbar? Was Lehrer und Eltern davon halten.

Babynamen: Wer führt 2024 die Liste der beliebtesten Vornamen in Sachsen-Anhalt an? Vor allem bei den Mädchennamen gab es eine spannende Verschiebung – und einen Abschied vom langjährigen Favoriten.

Personalmangel an Schulen: Jahrelang wollte Sachsen-Anhalt international Seiteneinsteiger-Lehrer mittels Personalagenturen rekrutieren. Die Koalition beendet das umstrittene Programm nun – doch zwei Millionen Euro können bis zum Jahr 2026 noch fließen.

Niedrige Geburtenrate: Es gibt zu wenig Kinder. Kitas drohen Schließungen und Entlassungswellen. Viele Kita-Angestellte in Sachsen-Anhalt machen sich Sorgen.

Kinder bekommen vom Krieg mehr mit, als wir meinen. Ihre Sorgen ernst zu nehmen, ist ein wichtiger Tipp der Autorin Sara Bildau. (Foto: Imago/Tanya Yatsenko)

Kriege, Konflikte und Krisen: Wie spricht man mit Kindern über Krieg, Krisen und Angst? Die ZDF-Moderatorin und zweifache Mutter Sara Bildau hat dazu einen einfühlsamen Elternratgeber geschrieben: „Mama, kommt der Krieg auch zu uns?“. Im Vorwort warnt Musiker Peter Maffay davor, Kinder mit ihren Ängsten allein zu lassen.

Finanzen: Mit dem 18. Geburtstag können Kinder selbst darüber entscheiden, was mit dem für sie angelegten Geld auf einem Kinderdepot passieren soll. Unter Umständen verlieren Eltern den Zugriff aber nicht ganz.

Mentale Gesundheit: Immer mehr junge Menschen leiden unter psychischen Problemen, darunter Essstörungen. Welche Ursachen haben sie? Sind sie heilbar? Und wie können Angehörige und Freunde helfen? Hier kommen Antworten vom Experten.

Karls Erdbeerhof: Vor allen Eingängen der Freizeitparks "Karls Erlebnis-Dorf" hängt ein Schild, auf dem steht, dass "Ausländer-Feinde" draußen bleiben sollen. Der Geschäftsführer der Erdbeerhöfe und Erlebnis-Dörfer Robert Dahl hat nun die Hintergründe erklärt.

So sieht Vorfreude aus: Der Kinderrat hat sich zur Grundsteinlegung für die Kinderstadt versammelt. Am 13. Juni soll Eröffnung gefeiert werden. (Foto: Katja Pausch)

Auftakt für die Kinderstadt in Halle: Halles Kinderstadt auf der Peißnitz nimmt Gestalt an. Im 20. Jahr des Bestehens von „Halle an Salle“ steht vor allem das Miteinander im Fokus. Welche Ideen und Vorschläge die Kinder haben.

Debatte um Unterrichtsbeginn: Sollte der Unterricht in Halle grundsätzlich später beginnen? Dafür spricht sich die Fraktion Volt/MitBürger aus. So hat der Bildungsausschuss über möglichen späteren Schulbeginn in Halle entschieden.



Erstmalig wird es auch in Aschersleben (Salzlandkreis) eine Kinderstadt geben! In der Kinderstadt Walkmühle gestalten Kinder ihre eigene Welt. Sie findet vom 14. bis 20. Juli statt. Die MZ war beim Probeaufbau dabei.

Schüler imkern in Alsleben (Salzlandkreis) : Die Freie Sekundarschule in Alsleben bekommt eine komplette Imker-Ausstattung vom Land. Welche Idee steckt dahinter?

Klinikum Dessau schafft die Babyklappe ab: Um Frauen in Notsituationen zu helfen und ungewollte Kinder zu retten, wurde am Städtischen Klinikum in Dessau im Jahr 2002 eine Babyklappe eingerichtet. Fünf Kinder wurden seither im „Babynest“ gefunden. Nun kommt das Aus zum 1. Juni.

Lilly aus der Kita „Fuchsbau“ ist nun auch eine stolze Küken-Mama. Sie half beim Ausbrüten der Eier. (Foto: Kristina Reiher)

Kita-Kinder helfen Küken in der Börde: Die wissenschaftsorientierte MINT-Kita in Samswegen beteiligt sich an einem Projekt zum Schlüpfen für Küken. Warum solche Aktionen für Kinder wichtig sind und was auch Erwachsene noch lernen können.

Weniger Kinder in Salzwedel im Altmarkkreis: Die Geburtenrate sinkt in ganz Sachsen-Anhalt. Wie sieht die Lage für die Kitas in Salzwedel aus?

Höhere Kita-Beiträge im Burgenlandkreis: Nach 2022 erhöht die Verbandsgemeinde Unstruttal erneut die Beiträge für die Kinderbetreuung. Mitglied des Elternkuratoriums äußert zur Ratssitzung Verständnis, aber auch Kritik. Die Kita Reinsdorf, die von der Schließung bedroht ist, wird auch zum Thema.

Steht Kita in Zscherben vor dem Aus? Das geplante Handlungskonzept der Gemeinde Teutschenthal (Saalekreis) für Schulen und Kitas wirft Fragen und Sorgen bei den Einwohnern Zscherbens auf. Diese sehen ihren Ort hinten dran.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Helena (8) hat die ultimative Lösung:

"Mama, wenn wir in der Badewanne essen, brauchen wir nie wieder Hände waschen – und können die Teller gleich sauber machen." Helena (8)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Kurz und knackig: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 10. und 11. Mai in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Am 1. Juni steigt das Pusteblume-Kinderfest der Volksstimme im Elbauenpark Magdeburg. (Foto: Volksstimme)

Hurra! Das Pusteblume Kinderfest der Volksstimme im Elbauenpark Magdeburg steht in den Startlöchern. Am 1. Juni 2025, von 10 bis 18 Uhr, feiern wir mit euch den internationalen Kindertag im Elbauenpark Magdeburg. Tanzt und singt mit uns die beliebten, fröhlichen Hits der Lichterkinder. Dazu gibt es ein Kinderbandmobil, Hüpfburgen, Kinderschminken und alles, was zu einem bunten Tag mit der ganzen Familie dazugehört.



Datum: 1. Juni, ab 10 Uhr, Elbauenpark Magdeburg



Tickets gibt es in den biber-ticket-Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 03 91/59 99 700 und online unter biberticket.de

Hier kommt schon einmal eine kleine Auswahl der Kindertagfeste am 1. Juni – von Magdeburg bis Zeitz.

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag. 2025 fällt der Muttertag auf den 11. Mai. (Foto: dpa)

Geschenk-Ideen: Der Muttertag steht vor der Tür. An diesem Sonntag ist's so weit! Du hast immer noch kein Geschenk? Keine Sorge: Hier sind fünf Geschenkideen, über die sich Mamas garantiert freuen.

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Raus in die Natur bei Halle: In der Franzigmark sind Karakul-Lämmchen zur Welt gekommen. Die gefährdete Rasse blökt schon am Eingang zum Willkommen.

Angeln - ein Geheimtipp für Familienausflüge? Absolut! Kinder können bei diesem Outdoor-Erlebnis viel lernen und Spaß haben. (Foto: Imago/Cavan Images)

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Die Redaktion entdeckt für Familien die schönsten Angelgewässer in Sachsen-Anhalt, und erklärt, ab wann Kinder selbst angeln dürfen. Dazu gibt es Tipps für den perfekten Familienausflug am Wasser!

Zeit zum Schwimmen: Die Sonne kommt raus, es wird wärmer. An diesen Orten kann man in Sachsen-Anhalt jetzt schon ins Wasser springen. Außerdem gibt's weitere Infos zu den Freibädern von Arendsee bis Zeitz.

Groß-Investition an der B88: Eltern aufgepasst! Nahe Naumburg soll ein neuer Indoor-Spielplatz entstehen

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Im Frühling startet die neue Campingsaison. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Am 10. Mai 2025, also diesen Samstag, weiht der Kletterpark in Markkleeberg einige Neuheiten ein. (Foto: Veranstalter)

Kletterpark in Markkleeberg eröffnet mit neuen Attraktionen

Der Kletterpark Markkleeberg wurde in den vergangenen anderthalb Jahren komplett umgebaut und lockt nun mit neuen, spannenden Kletterelementen. Eine besondere Attraktion ist die Zipline-Strecke mit einer Gesamtlänge von 300 Metern, die eine rasante Fahrt durch die Luft entlang eines Stahlseils ermöglicht. Auch der Basejump von einer elf Meter hohen Plattform sorgt für Nervenkitzel. Besonders spektakulär ist der einmalige Panoramablick über das Leipziger Neuseenland. Geklettert werden kann in mehreren Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden.



Datum: ab 10. Mai 2025 Do/Fr: 13 bis 19 Uhr, Sa/So/Feiertage: 10 bis 19 Uhr, Kletterpark Markkleeberg

"Gratis Comic Tag" in der Stadtbibliothek Halle

Auch in diesem Jahr nimmt die Stadtbibliothek Halle wieder am „Gratis Comic Tag" teil. An diesem Samstag wird es in der Zentralbibliothek am Hallmarkt in den regulären Öffnungszeiten

22 verschiedene Comics für Kinder und Jugendliche einfach kostenlos zum Mitnehmen geben, nur so lange der Vorrat reicht. Welche Hefte es genau gibt, erfahren Sie hier.



Doch damit nicht genug: Ab 10 Uhr verwandelt sich die Bibliothek in einen bunten Erlebnisort rund um Superhelden, Comics und Abenteuer. Kleine und große Gäste können sich beim Kinderschminken in ihre liebsten Superheldinnen und Superhelden verwandeln. Wer möchte, kann anschließend an der Foto-Ecke ein Erinnerungsfoto in Superheldenpose aufnehmen.



Datum: 10. Mai 2025, 10-14 Uhr, Stadtbibliothek

Figurentheater „Frederick“ in Dessau zu erleben

Knapp vier Jahre nach der Premiere kommt das Figurentheater „Frederick“ nach dem Kinderbuch von Leo Lionni, wieder zurück auf die Puppenbühne des Alten Theaters in Dessau. An drei Sonntagen – dem 11., 18. und 25. Mai jeweils um 15 Uhr – besteht für alle ab 4 Jahren Gelegenheit, die Geschichte der Feldmaus Frederick, die keine Körner, sondern Farben sammelt, wieder zu erleben.



Datum: 11. Mai 2025, 15 Uhr, 4+, Altes Theater/Puppenbühne

Helfende Hände für die Kinderstadt "Halle an Salle" gesucht!

Wenn vom 13. Juni bis 19. Juli 2025 wieder Kinder die Stadt regieren, braucht es viele helfende Hände: Für Vorbereitung, Durchführung sowie Auf- und Abbau der diesjährigen Kinderstadt unter dem Motto "Dein, mein, unser 'Halle an Salle'!" werden engagierte Unterstützerinnen und Unterstützer ab 15 Jahren gesucht.



Ob (Berufs-)Schülerinnen, Studierende, Praktikanten, Auszubildende, Berufseinsteigerinnen oder Ruheständler – willkommen sind alle, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Wer Freude an der Arbeit mit Kindern, Organisationstalent, Kreativität oder handwerkliches Geschick mitbringt, kann sich tageweise, wochenweise oder über einen längeren Zeitraum einbringen.



Die nächste Infoveranstaltung für Interessierte:

15. Mai 2025, 17-19 Uhr, nt-Schaufenster, Große Ulrichstraße 51



Wer sich vorher melden möchte, schreibt an: [email protected]

Bald startet wieder die Kinderuni an der Martin-Luther-Universität in Halle. Bei vergangenen Veranstaltungen konnten sich Juniorstudenten in Sachen Informatik ausprobieren. (Foto: Uni Halle/Maike Glöckner)

Kostenloser Familienkirchentag in Halle: Hunderte Besucher werden erwartet

Am 25. Mai verwandelt sich die Peißnitzinsel in Halle in ein buntes Mitmach-Festival für Groß und Klein – kostenlos, kreativ, inklusiv. Mit Musik, Theater, Bewegung, Bastelspaß und starken Botschaften. Was genau geplant ist.

Anmeldung für die Kinderuni der MLU in Halle startet schon jetzt!

Die Kinderuni der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) startet am 2. Juni 2025. Neugierige Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 können an diesem Tag zwischen 9 und 12 Uhr experimentieren und Vorlesungen besuchen.



Warum sind Gifte eigentlich giftig? Was ist eigentlich die Europäische Union? Und wie sieht es in einem archäologischen Museum aus? Mit diesen und noch vielen weiteren spannenden Fragen beschäftigt sich die Kinderuni der MLU in diesem Jahr.



Die Teilnahme an der Kinderuni der MLU ist kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 26. Mai 2025 möglich. Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt hier.



Kinderuni MLU-Termine: 2. Juni, 16. Juni und 23. Juni 2025

Große Teddyklinik in Magdeburg

Vom 13. bis 15. Mai verwandelt sich die Wohnheimwiese am Fermersleber Weg 23 in Magdeburg erneut in ein liebevoll gestaltetes Zeltkrankenhaus für Stofftiere. Die Große Teddyklinik, organisiert von Medizinstudierenden der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, geht in die 16. Runde. Kinder aus zahlreichen Magdeburger Kitas dürfen ihre plüschigen Lieblinge zur Untersuchung bringen und dabei selbst in die Rolle fürsorglicher Eltern schlüpfen. Ziel der Aktion ist es, Berührungsängste mit dem Thema „Arztbesuch“ abzubauen und kindgerecht medizinisches Wissen zu vermitteln. Bereits jetzt sind mehrere Hundert Kita-Kinder für die Vormittagstermine angemeldet. Für alle anderen neugierigen Teddyeltern bietet die Klinik eine offene Sprechstunde am Mittwoch, den 14. Mai 2025, von 14:30 bis 17 Uhr an – ohne Voranmeldung und mit garantiert viel Herz.



Datum: Offene Sprechstunde am 14. Mai 2025, 14.30-17 Uhr, Teddyklinik Magdeburg

Spenden für Schulanfänger in Halle

Für Familien mit geringem Einkommen stellt die Einschulung ihrer Kinder eine finanzielle Belastung dar. Deshalb unterstützen die AWO-Ortsvereine Halle-Nord und Halle-Mitte gemeinsam mit dem AWO Regionalverband Halle-Merseburg seit inzwischen zwei Jahrzehnten Kinder aus AWO Einrichtungen, um ihnen einen optimalen Start ins Schulleben zu ermöglichen.

Am 15. und 16. Mai (Donnerstag und Freitag) ist es dieses Jahr wieder soweit. Jeweils von 14 bis 18 Uhr wird auf dem Marktplatz in Halle ein Zuckertütenstand aufgebaut, an dem man sich informieren kann, welches Schulmaterial gebraucht wird. Auch Geldspenden sind möglich.

Datum: 15. bis 16. Mai 2025, 14 - 18 Uhr, Marktplatz Halle

Kinderuni in Leipzig startet ins Sommersemester

Die Kinderuni Leipzig lädt auch im Sommersemester 2025 wieder Juniorstudierende zwischen 8 und 12 Jahren zu ihren Vorlesungen ein. Die Vortragsreihe findet im Audimax am Campus Augustusplatz statt und bietet eine Reise durch unterschiedliche Themen aus Wissenschaft und Forschung.



Zum Auftakt steht am 16. Mai eine interaktive Lesung der Ärztin und Kinderbuchautorin Dr. Milena Bartels aus ihrem Buch „Kiezkinder – wir mischen mit!“ auf dem Programm. Gemeinsam mit den Kindern und Mitarbeitenden der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie der Universität Leipzig wird diskutiert, wie vielfältig Familien und Städte heute sind.



Zur Anmeldung geht's hier.



Datum für die erste von fünf Vorlesungen:

16. Mai 2025, 17 bis 18 Uhr, 8 bis 12 Jahre, Audimax Leipzig

Anmeldung für das Schülerprojekt "Natur zum Anfassen" läuft noch bis Mitte Mai

Die beiden Energieversorger enviaM und MITGAS veranstalten in diesem Jahr erneut das Schülerprojekt „Natur zum Anfassen“. Ab sofort können sich die Klassenstufen zwei bis sechs sowie Förderschulklassen für einen erlebnisreichen Tag in der Natur anmelden. Anmeldeschluss ist der 23. Mai. Da die Projektplätze begrenzt sind, wird eine schnelle Anmeldung empfohlen.

Die Umweltbildungstage finden in Sachsen-Anhalt zwischen dem 25. August und 19. September in sechs außerschulischen Lernorten statt: Mit dabei sind die Naturwerkstatt Schochwitz in Salzatal (Saalekreis), das Informationszentrum Haus am See in Schlaitz (Anhalt-Bitterfeld), der Jugend- und Schulbauernhof Othal in Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz), die Ökostation Neugattersleben in Nienburg (Salzlandkreis), die Natur- und Umweltschule Wethau bei Naumburg (Burgenlandkreis) sowie der Ökogarten Quedlinburg (Landkreis Harz).

FSJler im Kloster Memleben gesucht!

Ab September 2025 bietet das Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben Jugendlichen erneut die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege durchzuführen. Dabei erhält er/sie die Gelegenheit, sich in die verschiedenen Bereiche des Klosters einzubringen: Mal bei der Betreuung von Klostergästen, bei museumspädagogischen Veranstaltungen oder der Pflege des Klostergartens. Es kann auch bei denkmalpflegerischen Projekten am Bau zugepackt werden. Je nach Interessen und Fertigkeiten können ebenso in den Bereichen Verwaltung eines modernen Museums und Öffentlichkeitsarbeit Erfahrungen gesammelt werden. Ein kleines, aufgeschlossenes Team bietet viel Raum für persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.



Interessenten am Freiwilligen Jahr in der Denkmalpflege im Kloster Memleben richten ihre Bewerbung bis 23. Mai 2025 bitte an:



Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben

Thomas-Müntzerstraße 48

06442 Kaiserpfalz OT Memleben

E-Mail: [email protected]

25. Schülertheatertreffen in Halberstadt

An drei Tagen voller Theater haben die Theater AGs, Theatergruppen, Jugendclubs und Tanz AGs der Region die Möglichkeit, ihre Stücke vom 26. bis zum 28. Mai auf ausgewählten Bühnen in Halberstadt zu präsentieren. Als Rahmenprogramm erwartet die Besucher spannende Workshops. Gezeigt werden sowohl fertige Stücke als auch Probeneinblicke und Auszüge aktueller Inszenierungen mit einer Länge von mindestens 20 Minuten.



Datum: 26. bis 28. Mai 2025, Harztheater

Offene Werkstatt in der KinderDomBauhütte

Von Ende April bis Anfang Oktober findet jeden zweiten Samstag, je nach Wetter, die mobile „Offene Werkstatt“ im Kreuzhof des Naumburger Doms oder in den Räumlichkeiten der KinderDomBauhütte statt. Die Materialkosten betragen je nach Projekt 2 bis 3 Euro. Am 3. Mai können Klein und Groß Gastbetonsteine bearbeiten.



Datum: 31. Mai 2025, 10 bis 17 Uhr, KinderDomBauhütte

Große Technikträume aus kleinen Steinen: Im Magdeburger Jahrtausendturm können Jung und Alt die "LEGOmobil"-Ausstellung besuchen. (Foto: Katja Kraski-Küster)

"LEGOmobil"-Ausstellung zeigt ausgefeilte Spielfahrzeuge in Magdeburg

Wenn aus kleinen Steinen große Technikträume werden: Noch bis zum 30. Juni 2025 zeigt die Sonderausstellung „LEGOmobil“ im Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark beeindruckende LEGO-Autos und Rennwagen aus LEGO-Technik-Bausteinen. Mit der spannenden Verbindung zwischen Technik, Kreativität und Spielspaß fasziniert die Ausstellung im Turmfoyer sowohl Tüftlerinnen und Tüftler als auch LEGO-Fans jeden Alters. Geöffnet ist dienstags bis sonntags sowie an allen Feier- und Ferientagen von 10 bis 18 Uhr.



Datum: bis zum 30. Juni 2025, Di-So/feiertags 10-18 Uhr, Elbauenpark

Diesmal gibt's das Buch "Nachts werden alle Wünsche wahr" zu gewinnen:

Lea ist zwölf Jahre alt und gemeinsam mit ihren Freunden schmiedet sie einen geheimen Plan: Sie wollen nachts in das Einkaufszentrum einbrechen! Nichts leichter als das, schließlich arbeitet Leas Mutter dort und hat einen Schlüssel. Doch dann passiert etwas ganz und gar Unerwartetes, denn jeder von ihnen muss sich einem magischen Rätsel stellen und dabei seine geheimsten Ängste überwinden: die Angst, nicht gemocht zu werden, die Angst vor Hunden, die Angst vor der Dunkelheit. Dafür wird ihnen ein Wunsch erfüllt und gemeinsam lernen sie, wie wichtig es ist, ehrlich zueinander und ehrlich zu sich selbst zu sein.

"Nachts werden alle Wünsche wahr" ist eine wunderbare Geschichte über die Kraft der Wünsche, einfühlsam und leichtherzig erzählt von Zoë Jenny, der Autorin von „Das Blütenstaubzimmer“.

In der Geschichte "Nachts werden alle Wünsche wahr" geht es um starke Gefühle, wie Angst. (Foto: Karibu)

"Nachts werden alle Wünsche wahr" von Zoë Jenny, erschienen im Karibu-Verlag, 208 Seiten, 9+, 17 Euro, ISBN: 9783961294084.

