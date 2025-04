In der Franzigmark sind Karakul-Lämmchen zur Welt gekommen. Die gefährdete Rasse hat dort einen hohen Stellenwert. Die Koordinatorin des Umweltzentrums gibt einen Einblick und verrät, welche Verbindung die Rasse zu Halle hat.

Karakulschaf-Nachwuchs im Umweltzentrum Franzigmark - deshalb ist die Rasse so besonders

Franzigmark/MZ. - Schon am Eingang des Umweltzentrums Franzigmark ist das laute Blöken der Karakulschafe zu hören – an sich nichts Ungewöhnliches, wären da nicht die etwas leiseren und deutlich höheren Töne, die sich dazwischen mischen. Die stammen von den fünf kleinen Lämmchen, die kurz vor Ostern in der Franzigmark zur Welt gekommen sind.