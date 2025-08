Weissenfels/MZ. - Mit bangem Blick schauten viele Tagewerbener an ihren Grundstücken am 14. Juli gen Westen, wo sich eine Rauch- und Feuerwand auf den Ort zubewegte. An diesem Nachmittag loderte ein Feldbrand zwischen Tagewerben und Storkau auf rund 45 Hektar und konnte laut einem Reichardtswerbener Feuerwehrmann, der an dem Einsatz beteiligt war, erst rund 500 Meter vor Tagewerben gestoppt werden. „Das war höchste Eisenbahn und hätte durch den Wind gefährlich ausgehen können“, sagt die Tagewerbener Ortsbürgermeisterin Ines Veith (Wir für Tagewerben).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.