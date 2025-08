Ein Jugendlicher ignoriert in Bad Lauchstädt eine nächtliche Polizeikontrolle. Die Flucht endet mit einem Unfall und dem Verdacht auf Alkohol am Steuer.

Verfolgungsjagd in Bad Lauchstädt

Bad Lauchstädt/MZ. - In der Nacht zu Samstag ist ein Motorradfahrer in Bad Lauchstädt im Saalekreis in Sachsen-Anhalt gestürzt und hat sich verletzt. Grund: Polizeibeamte wollten den Motorradfahrer stoppen.