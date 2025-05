Am 25. Mai verwandelt sich die Peißnitzinsel in ein buntes Mitmach-Festival für Groß und Klein – kostenlos, kreativ, inklusiv. Mit Musik, Theater, Bewegung, Bastelspaß und starken Botschaften.

Kostenloser Familienkirchentag in Halle: Hunderte Besucher werden erwartet

Großveranstaltung am Peißnitzhaus Halle

Ulrike Simm (links) und Annett Melzer (rechts) stecken seit einem Jahr in den Vorbereitungen auf den Festtag. Inzwischen ist der Familienkirchentag in seinem 20. Jahr.

Halle (Saale)/MZ. - Ein Seil führt in die Baumkrone, Kisten wachsen turmhoch in den Himmel, Pfeile fliegen Richtung Zielscheibe. Mittendrin Kinder, Familien und Seifenblasen. Der Familienkirchentag am 25. Mai im Peißnitzhaus Halle wird kein stilles Kirchenfest sein – es soll ein lebendiges, lautes, buntes Miteinander werden.