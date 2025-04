Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Die Redaktion entdeckt für Familien die schönsten Angelgewässer in Sachsen-Anhalt, und erklärt, ab wann Kinder selbst angeln dürfen. Dazu gibt es Tipps für den perfekten Familienausflug am Wasser!

Outdoor-Aktivität für Kinder in Sachsen-Anhalt

Camping, Freizeitparks und All-Inclusive-Urlaub sind beliebte Ziele für Familien mit Kindern. Doch wie wäre es mit einem besonderen Abenteuer in der Natur Sachsen-Anhalts? Angeln fördert Geduld, Konzentration und das Umweltbewusstsein.

Lesen Sie auch: Plötze statt Glotze: Wie eine hallesche Grundschülerin durch Corona zum Angeln fand

Diese Freizeitbeschäftigung kann ein spannender Ausflug mit Kind werden und bietet zugleich unvergessliche Erlebnisse – zum Beispiel der Fang eines Fisches. Besonders im Frühling sind ideale Bedingungen für einen Angelurlaub, denn viele Fische gehen nach der Winterruhe auf Nahrungssuche. Ob am See, Fluss oder Teich – mit der richtigen Vorbereitung wird Angeln zum perfekten Outdoor-Erlebnis für die ganze Familie.

Auch interessant: Mit Video - Neuer Trendsport - Angeln mitten in Bernburg

Ist Angeln gut für Kinder?

Angeln ist für Kinder eine wertvolle Erfahrung, die Geduld, Durchhaltevermögen und Konzentration fördert. Das Hobby stärkt die Naturverbundenheit, indem Pflanzen und Tiere beobachtet und ein besseres Verständnis für ökologische Zusammenhänge entwickelt werden.

Jugendcamp 2024: Schwimmkenntnisse sind keine Voraussetzung für das Angeln, aber hier sehen Eltern, warum der Landesanglerverband es empfiehlt. (Foto: Kai Vogel)

Gleichzeitig werden, durch das Auswerfen der Angel und den Umgang mit Zubehör, die motorischen Fähigkeiten verbessert. Auch schulisches Wissen, wie Biologie, Mathematik, oder Physik wird vertieft. Abseits vom Smartphone bietet es eine Auszeit und schafft unvergessliche Momente mit Familie und Freunden.

Lesen Sie auch: Petri Heil: Warum Jugendliche ein Wochenende lang im Bad Anna geangelt haben

Ab wann dürfen Kinder selbstständig angeln?

Jedes Bundesland hat eigene Vorschriften zum Angeln mit Kindern. In Sachsen-Anhalt ist der Landesanglerverband e.V. (kurz: LAV) dafür zuständig. Anja van der Molen-Stolze, Geschäftsführerin des LAV, erklärt: „Wir haben über 100 Vereine im LAV.

Diese bilden den sogenannten Gewässerfond – eine Einigung, die auf einem Solidarprinzip beruht. Das bedeutet, dass Vereinsmitglieder ohne erneute Genehmigung oder den Kauf weiterer Berechtigungen in den Gewässern der anderen Vereine angeln dürfen.“

Jugendcamp 2021: Beim Angeln ist auch Geduld gefragt. (Foto: Kai Vogel)

Wichtig ist: Kinder dürfen in Sachsen-Anhalt erst ab acht Jahren einen Jugendfischereischein ablegen und dann angeln. Hierfür werden in einer mündlichen Prüfung Fragen zu Fisch- und Gewässerkunde sowie Geräte- und Rechtskunde gestellt. Damit sind Jungangler zum Friedfischfang berechtigt.

Ab 14 Jahre bekommen sie dann den Fischereischein, dieser berechtigt Angler dann auch zum Fang von Raubfischen wie Hecht oder Zander. Die zuständige Fischereibehörde des Landkreises bzw. kreisfreier Stadt stellt den jeweiligen Schein aus, sobald man die Fischer- oder zuvor die Jungfischereiprüfung bestanden hat. Die Prüfung muss bei Bestehen nicht mehr aufgefrischt werden.

Außerdem ist eine Fischerei- bzw. Angelerlaubnis notwendig, außer für Gewässer unter 500 Quadratmetern auf eingefriedeten Grundstücken. Fischereierlaubnisse können durch Mitgliedschaft in einem Angelverein oder den Erwerb einer Gastkarte erlangt werden. Beide Dokumente sind beim Angeln immer mitzuführen.

Wichtig: Angelt man ohne Fischereierlaubnisschein, begeht man Fischwilderei - eine Straftat.

Bis wann dürfen Kinder ohne Schein angeln?

Ohne Jugendfischereischein dürfen Kinder nur mitangeln, das bedeutet: Sie dürfen keine eigene Angel führen, aber unter Aufsicht die Angel des Erwachsenen auswerfen und beim Drill mithelfen. Selbstständig angeln dürfen Kinder erst ab acht Jahre mit einem Jugendfischereischein. Bis zwölf empfiehlt der LAV das Angeln unter Aufsicht oder im Rahmen einer Jugendgruppe.

Frisch geangelt: So sieht eine Rotfeder aus … (Foto: Rainer Wozny)

Wichtig ist, dass der begleitende Erwachsene über einen gültigen Fischereischein und Erlaubnisschein für das Gewässer verfügt. Verboten sind das Abhaken, Betäuben und Töten eines lebenden Fisches seitens der Kinder, so der LAV.

In welchem Alter sollte man einem Kind am besten das Angeln beibringen?

Anja van der Molen-Stolze rät: „Wir als Landesverband empfehlen, dass Kinder schwimmen können sollten, bevor sie mit dem Angeln beginnen. Ab acht Jahren Angeln finden wir passend, allerdings zunächst unter Anleitung einer Jugendgruppe oder -verein. Entscheiden können wir das allerdings nicht, das ist Aufgabe der Eltern."

Der LAV hat einen großen Bereich für Jugendarbeit, welcher sich für den Schutz der Umwelt und das Angeln als Kulturgut einsetzt. Der Verbandsjugendarbeit fördert das Jungangeln durch Schulungen, Jugendcamps und gezielte Programme zur Naturerziehung. Außerdem können Jungangler einen Messerführerschein machen, der ihnen den sicheren Umgang mit spitzen Gegenständen beibringt.

Kann man ein einjähriges Kind zum Angeln mitnehmen?

Ja, ein einjähriges Kind darf in Sachsen-Anhalt zum Angeln mitgenommen werden, allerdings nur in sehr begrenztem Umfang und unter strengen Auflagen eines volljährigen Anglers mit gültigem Fischerei- und Gewässerschein. Die Aufsichtsperson darf nicht vom Angelplatz entfernt sein und das Kind darf den Fisch nicht berühren.

Die Sicherheit der Kinder steht an erster Stelle. Empfohlen werden daher: Schwimmwesten, eine sichere Aufbewahrung von Haken und Messern, sowie spezielle kindgerechte Angelruten, Schutzhandschuhe, Aufbewahrungsboxen und Erste-Hilfe-Sets.

Tipp der Familien-Redaktion für das perfekte Angelerlebnis:

Das Wetter spielt eine entscheidende Rolle – denn selbst der schönste Ausflug kann sprichwörtlich ins Wasser fallen. Deshalb unbedingt den Wetterbericht vorab prüfen! Auch die richtige Verpflegung trägt zur perfekten Stimmung am See bei. Schließlich haben nicht nur die Fische Hunger!

Angeln mit Kindern in der Nähe: Das sind die fünf schönsten Gewässer der Region

1. Ungestört Angeln am Posthornteich in Halle

Der Anglerverein „Am Posthornsee“ Halle e.V. ist Mitglied im LAV und DAV. Alle Mitglieder dürfen im Posthornteich Vereinsgewässer angeln. Hier finden Besucher vor allem Hechte, Karpfen, Rotfelder und viele weitere Fische.

Der Verein hat eine große Jugendgruppe mit fast 100 Junganglern. Dazu werden regelmäßig Veranstaltungen angeboten – wie zum Beispiel das jährliche Hochseeangeln im Rahmen eines Sommerlagers. Gastkarten sind ab 10€ in folgenden Shops erhältlich:

Angelspezi XXL Halle, Lauchstädter Straße 10a, 06179 Angersdorf

Adresse: Askari Angelshop, Mägdeberge 2, 06188 Landsberg

Fisherman’s Partner, Zeppelinstraße 3, 06130 Halle

Adresse des Sees: Dessauer Straße - Großer Posthornsee, 06118 Halle

Mehr Informationen und Mitgliedschaft unter www.anglerverein-posthornsee.de

Angeln fürs Naturverständnis: Ein Brassen nach der Landung mit dem Kescher. (Foto: Rainer Wozny)

2. Angeln direkt am Hufeisensee in Halle

Dem Halleschen Anglerverein e. V. gehören zahlreiche Vereinsgewässer – darunter auch der Hufeisensee im Stadtgebiet Halle an der Saale. Dieser See wird sehr stark befischt, unter anderem findet man Flussbarsche, Brachse und Schleie. Wer keine Mitgliedschaft hat, kann auch eine Gastkarte in den oben genannten Stores ab 10€ erwerben.

Mehr Informationen unter www.hallescheranglerverein.de

3. Angeln am Steg – Großer Goitzschesee

Südlich von Bitterfeld können Angler des Angelvereins Bitterfeld im großen Goitzschesee viele Fischarten entdecken: Unter anderem Flussbarsche, Karpfen und Zander. Nicht-Mitglieder können sich Tages-, Wochen-, Monats- und sogar Jahreskarten online kaufen. Wer eine schönen Familienurlaub daraus machen will, findet rund um den See viele verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten: Campen, Ferienhäuser oder Hotels.

Adresse: Berliner Straße 6, 06749 Bitterfeld

Preise: Tageskarte 20€, Wochenkarte 40€, Monatskarte 80€, Jahreskarte 110€

Mehr Informationen zum Angeln unter www.goitzsche-tourismus.de

4. Bootsangeln im Gröberner See

Der Gröbner See ist ein Privatsee und gehört zur Blausee GmbH. Besucher benötigen keine Mitgliedschaft; es können verschiedene Gastkarten erworben werden. Das See- und Waldresort Gröbern im Kreis-Anhalt Bitterfeld bietet vielseitige Möglichkeiten für Angler, darunter mietbare Ruderboote oder ein Anglerfloß.

Gäste können nach Absprache auch eigene Boote gegen eine Gebühr nutzen. Motorboote sind untersagt. Mit einem gültigen Fischereischein kann vor Ort ein Angelerlaubnis für verschiedene Zeiträume erworben werden. Der Gröberner See wird vielseitig befischt: Kleine Maränen, Welse und große Karpfen sind keine Seltenheit. Wer am See übernachten möchte, kann zwischen einem See-Hotel, Luxusferienhäuser, Wohnmobil oder einem Zelturlaub wählen.

Adresse: Alte Chauseestraße 1, 06774 Muldestausee

Preise für Gastkarten: Einen ganzer Tag Angeln (10 – 18 Uhr) kostet 17,50€, eine ganze Woche 33€. Die Preise für Boote variieren.

5. Nachtfischen am Bergsee im Harz

Der Stausee in Güntersberge liegt idyllisch in der Nähe von Harzgerode und wird vom Angelsportverein Unterharz e.V. betrieben. Angelberechtigungen als Gastkarten sind am Bergsee Gasthof ab 13€ zu erwerben. Hier können Besucher auch Ruderboote auszuleihen. Der Bergsee ist sehr fischreich. Wer Glück hat, kann sogar Forellen finden.

Adresse: Bergsee, 06493 Güntersberge

Preise: Tageskarte für 13€, Wochenkarte ab 33€, Jahreskarte kostet 165€

Tipp der Redaktion: Angelkarten können bereits im Vorhinein online unter fiskado.de oder heyfish.de gekauft werden.