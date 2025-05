Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 10. und 11. Mai in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Gratis Comics, Lego und Magie wie bei Harry Potter: Was Familien mit Kindern am Wochenende erleben können

Theater, klettern, spielen und entdecken - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

Figurentheater „Frederick“ in Dessau

Gratis Kids Comic Tag 2025 in Sachsen-Anhalt

Tag der offenen Tür der HAVAG in Halle

Familienfest im IRIS-Familienzentrum in Halle

Wiedereröffnung vom Kletterpark Markkleeberg

Theaterstück "Das Traumfresserchen" in Magdeburg

First LEGO League Explore in Halle

1. Figurentheater „Frederick“ in Dessau

Alle Mäuse aufgepasst! Der Speicher ist leer. Alle Vorräte verbraucht. Die letzten Maiskolben und Nüsse sind längst aufgegessen. Außerdem kommt der Winter. Es wird kälter und bald schon gibt es nichts mehr zu ernten oder zu sammeln. Darum arbeiten alle Mäuse. Nur Frederick tut nichts ...



Knapp vier Jahre nach der Premiere kommt das Figurentheater „Frederick“ nach dem Kinderbuch von Leo Lionni, das sich schnell zum Liebling des jungen Publikums mauserte, wieder zurück auf die Puppenbühne des Alten Theaters.



Datum: 11. Mai, 15 Uhr, Altes Theater/Puppenbühne, Lily-Herking-Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau

2. Gratis Kids Comic Tag 2025 in Sachsen-Anhalt

Am 10. Mai 2025 ist es soweit: In ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz kann man sich bei teilnehmenden Buchhandlungen, Comicshops und Bibliotheken einen kostenlosen Comics abholen – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene!



In Sachsen-Anhalt sind unter anderem dabei: Thalia Buchhandlungen in Halle, Bernburg, Dessau und Aschersleben sowie die Stadtbibliotheken in Landsberg und Naumburg.



Das Programm in der Stadtbibliothek in Halle:



Die Stadtbibliothek Halle verwandelt sich in ein Comic-Paradies! Von 10 bis 14 Uhr warten: Gratis-Comics zum Mitnehmen (solange der Vorrat reicht), Kinderschminken im Superhelden-Style, Bingo-Suche mit kleinen Gewinnen, Foto-Ecke für Superhelden-Schnappschüsse, Bastelstation für Superheldenmasken & Buttons, Pen & Paper-Abenteuer (mit Anmeldung)



Außerdem die Veranstaltungsreihe „Mein Beruf“ mit Comicautorin und Illustratorin Josefine Mark (10.30 bis 12 Uhr) und ein Zeichenkurs (12 bis 13 Uhr, mit Anmeldung!)



Alle Aktionen sind kostenlos! Anmeldung für Pen & Paper und den Zeichenkurs direkt in der Bibliothek: 0345 221-4729 oder [email protected].



Datum: 10. Mai, ab 10 Uhr, Stadtbibliothek Halle, Salzgrafenstr. 2, 06108 Halle

Am Tag der offenen Tür der Havag kann man auch die neue Straßenbahn TINA begutachten. Foto: Steffen Schellhorn

3. Tag der offenen Tür der HAVAG in Halle

Am Samstag öffnet die HAVAG die Tore ihres Betriebshofs in der Freiimfelder Straße 74 – und alle sind herzlich eingeladen!



Pünktlich um 10.30 Uhr wird die neue Straßenbahngeneration TINA symbolisch an die Bevölkerung überreicht – ein emotionaler Höhepunkt und Startschuss für eine neue Ära im städtischen ÖPNV. Außerdem erwarten die Besucherinnen und Besucher unter anderem: exklusive Einblicke in Werkstätten, Führerstände, in eine kurze und eine lange TINA und die Straßenbahnwaschanlage.



Außerdem gibt es Live-Musik mit der Antje Frenck Band und ein Kinderprogramm mit Miki, Hüpfburgen, Spiel- und Malstationen, einer Zauberlehrstunde à la Harry Potter und Souvenirverkauf, die HAVAG-Kinderbaustelle, Verlosungen von TINA-Kissen, einem E-Bus aus LEGO-Komponenten, Monopoly Halle u.v.m.!



Der Eintritt ist frei!



Datum: 10. Mai, 10 bis 17 Uhr Uhr, Freiimfelder Straße 74, 06112 Halle

Das IRIS-Familienzentrum lädt zum großen Familienfest ein. Foto: dpa

4. Familienfest im IRIS-Familienzentrum in Halle

Das IRIS-Familienzentrum lädt herzlich zum großen Familienfest ein. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein: Kreative Mitmachangebote, Kinderschminken und ein Bilderbuchkino laden Kinder zum Staunen, Spielen und Ausprobieren ein. Eine Kinderdisco und Musik von Toni Geiling runden das Programm ab. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im Café-Bereich gibt es eine große Auswahl an selbstgebackenem Kuchen und frischem Kaffee.



Datum: 10. Mai, 14 bis 18 Uhr, Schleiermacherstraße 39, 06114 Halle

Adrenalin und Action warten im Kletterpark Markkleeberg. Foto: Kletterpark Markkleeberg

5. Wiedereröffnung vom Kletterpark Markkleeberg

Der Kletterpark Markkleeberg wurde in den vergangenen anderthalb Jahren komplett umgebaut und lockt nun mit neuen, spannenden Kletterelementen. Eine besondere Attraktion ist die Zipline-Strecke mit einer Gesamtlänge von 300 Metern, die eine rasante Fahrt durch die Luft entlang eines Stahlseils ermöglicht. Auch der Basejump von einer elf Meter hohen Plattform sorgt für Nervenkitzel. Besonders spektakulär ist der einmalige Panoramablick über das Leipziger Neuseenland. Geklettert werden kann in mehreren Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden.



Datum: ab 10. Mai 2025 Do/Fr: 13 bis 19 Uhr, Sa/So/Feiertage: 10 bis 19 Uhr, Paddelsteg 2, 04416 Markkleeberg OT Auenhain

Das Theaterstück "Das Traumfresserchen" widmet sich der Angst vor dem Einschlafen. Foto: Viktoria Kühne

6. Theaterstück "Das Traumfresserchen" in Magdeburg

Jeder Abend ist für Schlafittchen, die Prinzessin von Schlummerland, eine neue Herausforderung. Denn aus lauter Angst vor Alpträumen bekommt sie kein Auge zu – und das, wo doch jeder Bewohner von Schlummerland weiß, wie wichtig ein guter und gesunder Schlaf ist. Um die Prinzessin von ihrem Leid zu erlösen, beschließt der König, sich selbst auf den Weg zu machen und erst wieder nach Schlummerland zurückzukehren, wenn er weiß, wie er Schlafittchen helfen kann.



Basierend auf dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Michael Ende widmet sich Das Traumfresserchen voller Poesie und Witz einem großen Problem – der Angst vor dem Einschlafen.



Datum: 11. Mai, 15 Uhr, Puppentheater Magdeburg, Warschauer Straße 25, 39104 Magdeburg

Der Regionalwettbewerb der First Lego League wird spannend. Foto: dpa

7. First LEGO League Explore in Halle

Auf Tauchstation geht es im SalineTechnikum mit dem Regionalwettbewerb der FIRST LEGO League Explore und Roboter-Entdeckerabend zur Museumsnacht. Am 10. Mai taucht das SalineTechnikum in die faszinierende Unterwasserwelt ein: Der Regionalwettbewerb der FIRST LEGO League Explore bildet den Höhepunkt der diesjährigen SUBMERGED-Saison. Sechs Grundschulteams aus Halle und Leipzig präsentieren an diesem Tag ihre Forschungsprojekte zum Leben unter Wasser und zeigen, wie Roboter helfen können, diese Welt besser zu verstehen und zu schützen.



Datum: 10. Mai, 10 Uhr, Saline Technikum, Mansfelder Straße 15, 06108 Halle

