Hier in Halle, Newsletter vom 7. Mai 2025

erinnern Sie sich noch? Vor ein paar Tagen machte eine vermeintliche Kindesentführung in Halle Schlagzeilen. Inzwischen stellt sich die Sache etwas anders da. Der Vater des Kindes hat meinem Kollegen Dirk Skrzypczak seine Version der Geschichte erzählt.

Unterdessen ist in Heide-Nord ein Mann bei einem Brand in seiner Wohnung ums Leben gekommen. Schlimm, als die Feuerwehrleute an Ort und Stelle waren, ist ihm nicht mehr zu helfen gewesen. Marvin Matzulla berichtet.

Zu guten Nachrichten dieser Tage zählt dagegen, dass das Lionel-Feininger-Gymnasium zu Deutschlands besten Schulen zählt. Was die Jury zu dieser Einschätzung gebracht hat, erfahren Sie in diesem Beitrag von Hanna Schabacker.

Einen schönen Mittwoch Ihnen!

Annette Herold-Stolze