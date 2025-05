Was hat sich rund um ein 14 Monate altes Kind tatsächlich abgespielt? Nach der Mutter schildert nun der Kindsvater das Geschehen.

Nach Großeinsatz der Polizei in Halle spricht jetzt der Vater

Vermeintliche Kindsentführung in Halle

Das ist der Moment, als Einsatzkräfte der Mutter das Kind übergeben. Was ist aber zuvor passiert?

Halle (Saale)/MZ - Was ist vor zwei Wochen in Halle tatsächlich passiert? Eine Mutter hatte den Vater ihrer 14 Monate alten Tochter schwer belastet und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann, so behauptete sie seinerzeit, soll ihr das Kind entrissen und es entführt haben. Eine Version, die nach ersten Ermittlungen auch die Polizei nicht glaubt. Die MZ hat jetzt mit dem beschuldigten Vater gesprochen.