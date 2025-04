Polizeieinsatz in Halle Mögliche Entführung in Halle-Neustadt: Polizei ermittelt nun gegen beide Elternteile

Was hat sich in Halle-Neustadt tatsächlich ereignet? Eine Mutter gab an, dass ihr Ex-Partner das gemeinsame Kind entführt hätte. Nun gibt es Zweifel an der Version. Welche neuen Details bekannt sind.