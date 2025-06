Quedlinburg/MZ. - Die Stadtwerke Quedlinburg stehen vor einer Weichenstellung: Der Aufsichtsrat des kommunalen Energieversorgers soll in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 24. Juni, entscheiden, wie es im Streit zwischen Geschäftsführer Eiko Fliege und einem Großteil der Belegschaft weitergeht. Mitarbeiter üben weiter Kritik an der Anfang Mai gestarteten Schlichtung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.