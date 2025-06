Da muss sich aber jemand sehr über teure Fotos geärgert haben: Unbekannte haben jedenfalls einen Panzerblitzer an der A 38 nahe Sangerhausen mit Farbe beschmiert. Der Blitzer soll aber an seinem Einsatzort bleiben.

Vandalismus an A 38

Sangerhausen/Wallhausen - Unbekannte haben am Samstag einen sogenannten Panzerblitzer mit Farbe beschmiert, der auf der A 38 in Höhe des Rastplatzes Helmetal bei Wallhausen in Richtung Leipzig steht.

Die Tat ist laut Polizei zwischen 12.40 Uhr und 17.40 Uhr geschehen. „Die Schadenshöhe ist noch nicht bezifferbar“, so Polizeisprecher Alexander Junghans. Eine Lackprobe sei entnommen und das Messfenster gesäubert worden. Der Blitzer verbleibe an seinem Einsatzort.

Gerät seit Tagen im Sangerhäuser Raum im Einsatz

Die Autobahnpolizei hat das Gerät, das korrekt Enforcement Trailer heißt, seit Tagen im Einsatz, um Tempolimits auf der A38 zu kontrollieren. Vielerorts darf dort wegen Straßenschäden nur mit maximal 120 km/h gefahren werden. Die Überwachung soll einen gewissen Kontrolldruck erzeugen. Der Blitzer kann tagelang autonom betrieben werden. Seine Technik ist stark gegen Vandalismus geschützt.