Allstedt. - Autofahrer, die auf der Autobahn 38 in Mansfeld-Südharz unterwegs sind, sollten sich zurzeit zwischen den Anschlussstellen Eisleben und Allstedt besonders aufmerksam an das Tempolimit halten. Denn dort steht in Fahrtrichtung Göttingen schon seit einigen Tagen ein so genannter Superblitzer der Polizei.