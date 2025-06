Ein Radfahrer war in der Nacht in Bitterfeld unterwegs. Bis ihn die Polizei stoppte.

Betrunken und mit Telefon in der Hand: Polizei stoppt Radfahrer mit 2,35 Promille in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - Ärger steht einem 31-Jährigen in Bitterfeld ins Haus. Wie das zuständige Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, war er am Sonntag, 22. Juni, gegen 0.10 Uhr in der Anhaltstraße in Bitterfeld mit seinem Rad unterwegs und bediente dabei sein Smartphone.

Als die Beamten ihn kontrollierten, wurde beim Radfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.