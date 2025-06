Eine Fahrradfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto Tage später im Krankenhaus. Nun steht der 60-jährige Autofahrer vor Gericht. So soll sich der Unfall abgespielt haben.

Prozessauftakt nach tödlichem Fahrradunfall an der Roschwitzer Straße in Bernburg

Hier am Kreisverkehr an der Roschwitzer Straße ereignete sich der Unfall.

Bernburg/MZ. - Diesen dunklen Herbstmorgen wird er nie wieder aus dem Gedächtnis streichen können. Am 18. November 2024 wollte der 60-jährige Bernburger wie gewohnt mit seinem Mercedes Benz zu seiner Arbeitsstelle in Richtung Halle fahren. Doch der Weg zum Job wurde gegen 6.20 Uhr abrupt unterbrochen. Im Kreisverkehr am Louis-Braille-Platz wollte der Instandhaltungsmechaniker auf die Hallesche Straße einbiegen. Eine Radfahrerin fuhr den „Kreisel“ von der Roschwitzer Straße aus kommend falsch herum. Es kam zum Zusammenstoß, da der Mercedesfahrer von der falschen linken Seite niemanden vermutet hatte.