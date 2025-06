Bei zwei Gruppenangriffen wurden nahe der Neustädter Passage in Halle fünf Männer leicht und zwei schwer verletzt. Unter anderem waren eine Schusswaffe, ein Schlagring und Pfeffersprays im Einsatz.

Heftige Angriffe von Gruppen in Halle! An der Neustädter Passage auch Waffen eingesetzt

Halle (Saale). - Gleich zwei Auseinandersetzungen sind am späten Sonntagabend in Halle-Neustadt an der Neustädter Passage eskaliert, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach gingen um 20 Uhr in der Straße Neustädter Passage fünf Männer im Alter zwischen 17 und 27 Jahren nach einem Streit auch körperlich aufeinander los. Im Einsatz seien dabei ein Schlagring, ein Gürtel, ein Einhandmesser und ein Pfefferspray gewesen, heißt es.

Drei der Männer seien leicht verletzt worden, lehnten aber eine medizinische Versorgung ab. Ein Angegriffener sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Die eingesetzte Polizei habe alle Männer identifizieren können und schlichtete den Streit.

Drei Stunden später wurden drei junge Männer (18 bis 26 Jahre alt), ebenfalls in der Nähe zur Neustädter Passage und nahe des angrenzenden Skateparks, von acht Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren angegriffen. Die Gruppe habe die Männer mit einem Pfefferspray, Schlägen, Tritten und einer Schreckschusswaffe attackiert, deren dazugehörige Hülsen vor Ort von der Polizei gefunden wurden, so die Beamten weiter. Die Angreifer seien vom Ort des Geschehens getürmt. Sie sollen schwarz bekleidet gewesen sein, außerdem soll einer ein orangefarbenes Shirt getragen haben.

Drei Männer seien bei dem Angriff leicht verletzt und medizinisch versorgt worden. Ein weiterer Mann sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.