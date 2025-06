Dessau/MZ. - Auf dem Weg in einen Einkaufsmarkt in der Köthener Straße in Dessau ist am Dienstag, 24. Juni, einer Frau die Handtasche gestohlen worden. Das hat die Polizei am Mittwoch gemeldet – verbunden mit einer detaillierten Täterbeschreibung und einem Zeugenaufruf.

Nach Angaben der Polizei war die 45-jährige Frau gegen 15.10 Uhr zu Fuß in der Köthener Straße unterwegs. Als sie gemeinsam mit ihrem Mann eine kurze Pause an einem Bordstein einlegte, sollen sich zwei Männer aus entgegengesetzter Richtung genähert haben.

Einer der Beiden haben die Frau und ihren Mann dann angesprochen. Aufgrund sprachlicher Barrieren sei man aber nicht weiter gekommen. Die beiden Unbekannten gingen weiter, das Ehepaar dann auch.

Plötzlich soll einer der beiden Täter der Frau von hinten auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer habe dann ein starkes Reißen an ihrer Handtasche gemerkt, die sie schräg um die Schulter hängen hatte. Die 45-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht am rechten Ellenbogen.

Die beiden Täter flüchteten nach dem Raub in Dessau mit der Handtasche

Die Täter flüchteten mit der Handtasche. In dieser befanden sich persönliche Gegenstände der Frau sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Die beiden Täter waren nach Angaben der Polizei etwa 30 Jahre alt, 1,90 Meter groß, von schlanker Statur und arabischen Phänotyps. Einer der Beiden soll ein schwarzes T-Shirt, eine dunkelblaue kurze Jeans, weiße Turnschuhe, eine schwarzfarbene Baseballkappe sowie eine dunkle Sonnenbrille getragen haben. Außerdem soll er eine Whiskeyflasche und einen Stoffbeutel in der Hand gehalten haben.

Der zweite Täter war mit einer schwarzen Sporthose mit weißem Schriftzug „Montana“ bekleidet, trug dazu Strandlatschen ohne Socken sowie ein weißes T-Shirt und ebenfalls ein schwarzes Cap und eine dunkle Sonnenbrille. Der Mann soll ein Bier und eine Papiertüte in den Händen gehalten haben. Auffällig war, so gibt die Polizei an, dass einer der beiden Täter einen großen, schwarzen Hund, vermutlich einen Rottweiler, mit sich geführt haben soll. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung des dortigen Einkaufsmarktes.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können. Diese können sich im Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340/ 25030 melden. Zudem ist die Polizei per E-Mail [email protected] zu erreichen.