Einen Leichenfund haben Feuerwehrleute in einer Wohnung in Heide-Nord in Halle gemacht. Dort waren sie zu einem Brand gerufen worden.

Schrecklicher Fund nach Brand in Heide-Nord: Toter in Wohnung entdeckt

Die Feuerwehr war in der Grashalmstraße in Heide-Nord in Halle im Einsatz.

Halle (Saale). - Einen grausigen Fund machten Feuerwehrmänner am frühen Dienstagmorgen nach einem Brand in einer Wohnung in der Grashalmstraße in Heide-Nord, einem Stadtteil von Halle, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach wurde die Feuerwehr kurz vor 5 Uhr zu einem Balkonbrand gerufen. Dort hätten eine Matratze und mehrere andere Gegenstände Feuer gefangen, heißt es.

Kriminaltechniker gehen in das Haus der Brand-Wohnung. Foto: Marvin Matzulla

Die Kriminaltechnik ist vor Ort. Foto: Marvin Matzulla

Leiche in Grashalmstraße in Heide-Nord in Halle entdeckt: Identität unklar

Anschließend habe das Feuer auf die Innenräume der Wohnung übergegriffen.

Lesen Sie auch: Unrat vor Euroshop angezündet - Hoher Sachschaden nach Brandstiftung in Halle

Obwohl der Brand schnell gelöscht werden konnte, habe die Feuerwehr einen Toten in der Wohnung entdeckt. Ob es sich bei der Leiche um den Bewohner handele, lasse sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit sagen. Die Ermittlungen dazu laufen, so die Beamten weiter.