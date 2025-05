55 Plätze hat die Kita in Zscherben. Die sind gut gefüllt. Trotzdem steht sie möglicherweise vor dem Aus. Grund könnte der Neubau in Angersdorf sein.

Zscherben/MZ. - Gut eineinhalb Jahre ist es her, dass die Ortschaftsratssitzung in Zscherben so begehrt war, dass für die Zuschauer extra Stühle und Bänke in den Raum getragen werden mussten. Damals ging es um die Neuwahl des Ortsbürgermeisters. Nun stand für die Sitzung am Montag erneut ein Thema auf der Tagesordnung, das mehr als 40 Einwohner dazu bewegte, der Sitzung zu lauschen und dort auch zu diskutieren – denn es ging um eine befürchtete Schließung der Kita in Zscherben.