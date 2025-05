Bildung in Sachsen-Anhalt Schluss mit Hausaufgaben? Linken-Politiker plädiert für Schulreform

Die Linke in Sachsen-Anhalt setzt sich für eine Reform der Hausaufgaben ein. Statt zu Hause sollen Kinder in der Schule üben. Das soll Fairness schaffen, aber ist es auch machbar? Was Lehrer und Eltern davon halten.