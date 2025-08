In Magdeburg haben am Sonntag drei Mülltonnen gebrannt. Noch vor Ort konnte die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter aufgreifen. Er hatte sich offenbar an den Flammen verletzt.

Selbst beim Feuerlegen verletzt? Polizei stellt mutmaßlichen Brandstifter in Magdeburg

In Magdeburg haben drei Mülltonnen gebrannt.

Magdeburg. - Bei einem Brand von drei Mülltonnen hat die Polizei am Sonntagabend in Magdeburg den mutmaßlichen Brandstifter direkt vor Ort entdeckt. Er fiel dadurch auf, dass er sich mutmaßlich an den brennenden Tonnen verletzt hatte, wie die Polizei mitteilt.

Laut den Angaben waren die Beamten am Sonntag zu dem Brand in die Keplerstraße gerufen worden. Während die Feuerwehr löschte und die Polizei vor Ort Spuren sicherte, fiel den Beamten ein 27-Jähriger in der Nähe des Tatorts auf.

Mutmaßlicher Brandstifter wird von der Polizei gestellt

Dieser war zuvor von Zeugen an den Mülltonnen gesehen worden. Und: Der junge Mann, der sich laut Polizei in einem schlechten körperlichen Zustand befand, hatte sich offenbar bei dem Brand verletzt. Er wurde daher mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wegen möglicher Brandstiftung dauern an. Zur Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor.