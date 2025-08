Während eines lautstarken Streits hat ein Mann in Magdeburg einen waffenähnlichen Gegenstand hervorgeholt. Anschließend flüchtete er.

Ein Unbekannter zückt während eines Streits in Magdeburg einen waffenähnlichen Gegenstand.

Magdeburg. - Am Montagabend gegen 17.15 Uhr ist ein 28-Jähriger in der Leipziger Straße in Magdeburg von einem bislang unbekannten Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht worden, teilt die Polizei mit.

Laut den Angaben gerieten beide Männer in einen lautstarken Streit, der zunehmend körperlich wurde. Daraufhin soll der Unbekannte einen waffenähnlichen Gegenstand hervorgeholt haben, so die Polizei.

Kurz darauf sei er zu Fuß in Richtung Brenneckestraße geflüchtet, heißt es. Die hinzugerufene Polizei konnte den Unbekannten in der Nähe nicht mehr auffinden. So wird er beschrieben:

zirka 1,75 Meter groß

blondes bis braunes Haar

blonder bis orangefarbener Drei-Tage Bart

schwarz-weiß-graue Jacke

schwarzes Basecap

schwarze Hose und schwarze Schuhe

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 zu melden.