Wieso der Roßlauer Edeka-Chef als Gaukler durch seinen Laden läuft - Was sich hinter der Eissorte „Mister Knister“ verbirgt

Warum das 8. Mai-Gedenken und ein schulischer Projekttag in Roßlau Fragen aufwerfen

bei der Kommunalwahl im Juni 2024 ist die AfD stärkste Kraft in Dessau-Roßlau geworden. Es war ein Sieg mit Ausrufezeichen. Den Status als stärkste Fraktion hat sie danach nur verloren, weil zwei Räte inzwischen im Streit die Fraktion verlassen haben.

Zur Ortschaftsratswahl in Roßlau trat die AfD nicht an. Laurens Nothdurft ließ sich von der Bürgerliste Roßlau nominieren. Der AfD-Mann zog ein - und wurde auf der konstituierenden Sitzung als Ortsbürgermeister gewählt. Ein Triumph durch die Hintertür. Ein geplanter Coup?

Während andere Brandmauer-Diskussionen führen, geht Nothdurft in der Rolle des Ortsbürgermeisters auf. Ist bei lokalen Terminen präsent. Ist immer freundlich. Er kümmert sich. Und ist beispielsweise auch für die Presse jederzeit erreichbar.

Das ist viel Normalität für ein Mitglied einer Partei, die der Verfassungsschutz seit ein paar Tagen als „gesichert rechtsextremistisch“ einstuft. Und das ist es gerade an Tagen wie dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung, den Nothdurfts Vater Joachim gerade erst per Beitrag im Amtsblatt umdeuten wollte. Als Nicht-Tag der Befreiung. Der Beitrag wurde verhindert, was Vater Nothdurft im Stadtrat als Eingriff in sein Grundrecht der freien Meinungsäußerung kritisiert hat. Es ist Strategie der Rechten, das Sagbare immer wieder auszuweiten. Björn Höcke hat das immer wieder vorgemacht.

Umso unverständlicher ist, was die Freie Sekundarschule Dessau am Donnerstag unternommen hat. Wenn Schüler der Freien Sekundarschule Dessau an einem Projekttag das Militärhistorische Museum Anhalt besuchen und mit Zeitzeugen reden, mag das als lokale Geschichtserforschung erklärbar sein.

Wenn anschließend gemeinsam an einer Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem sowjetischen Militärfriedhof in Roßlau teilgenommen wird, auf der ausgerechnet Laurens Nothdurft, ein AfD-Mann mit Vergangenheit in der inzwischen verbotenen Heimattreuen Jugend, die Hauptrede hält, bleibt schon die Frage, ob das Teil einer schulischen Pflichtveranstaltung sein sollte. Die Antwort ist übrigens Nein.

Es ist gut, dass es Proteste gab, dass die Schüler das miterlebten. Auch wenn das vor Ort von Nothdurfts Ortschaftsratskollegen kritisch gesehen wurde. „Dem Ortsbürgermeister steht die Rede zu. Und der ist eben bei der AfD“, erklärte Dessau-Roßlaus Ex-Oberbürgermeister Klemens Koschig lapidar. Zu lapidar? Laurens Nothdurft ist angekommen in der Mitte von Roßlau. Und die Brandmauer steht. Gegen die anderen, die sich mit dieser Normalität nicht abfinden wollen. Viele Grüße, Steffen Brachert.

RÜCKBLICK

Dessau-Roßlauer der Woche

Der Inhaber des Edeka-Marktes in Roßlau, Florian Brückner, war in dieser Woche Gast in der neuen Sendung von Klaas Heufer-Umlauf, die „Experte für alles“ heißt. Brücker saß dort zunächst im Publikum und wurde dann von einem „Zufallsgenerator“ ausgewählt, auf die Bühne zu kommen. Nun ist er Teil der Sendung.

Heufer-Umlauf, der vor allem als Duo mit Joko Winterscheidt für Comedy-Sendungen, aber auch Talk-Formate und Samstagabendshows bekannt ist, will mit seiner neuen Sendung „Experte für alles“ eine Art Verbrauchermagazin für ein junges Publikum bieten. Mit viel Humor geht er Alltagsfragen nach, etwa ob es einen Promi-Bonus gibt oder ob das dauerhafte Reisen in Zügen günstiger ist als eine Mietwohnung.

Florian Brückner und Klaas Heufer-Umlauf auf der Studiobühne von "Experte für alles". (Screenshot: Pro7/Experte für alles)

Der 25-jährige Edeka-Kaufmann Brückner soll zur Klärung der Frage beitragen, ob Kleider wirklich Leute machen und das Outfit einen Einfluss auf die Reaktionen des Gegenübers hat. Dabei geht es allerdings eher lustig als wissenschaftlich zu. Drei Outfits, die er eine Woche lange tragen muss, werden ihm zur Verfügung gestellt. Dabei: ein mittelalterlicher Gaukler, ein extrovertierter Modezar, der an Harald Glööckler erinnert, und eine „Neuköllner Stilikone“.

Beim Tragen dieser Kleidungsstücke soll sich Brückner selbst filmen. Die Videos werden dann in der kommenden Sendung am 13. Mai gezeigt. Ganz geheuer ist Brückner die Aufgabe nicht. In der Sendung sagte der Geschäftsmann, dass er befürchte, „doofe Blicke“ zu kassieren. Insbesondere vor einer Edeka-Generalversammlung hatte er sichtlich Bammel.

MZ-Geschichte der Woche

+++Um Frauen in Notsituationen zu helfen und ungewollte Kinder zu retten, wurde am Städtischen Klinikum in Dessau im Jahr 2002 eine Babyklappe eingerichtet. Fünf Kinder wurde seither im „Babynest“ gefunden. Nun kommt das Aus der Babyklappe zum 1. Juni, berichtet MZ-Kollegin Heidi Thiemann und beleuchtet die Hintergründe.

+++Matthias Brief sorgt jährlich mit einer überbordenden Blumenpracht vor dem „Schlemmerhouse“ und der „Cubar“ für Staunen. Die Fachfrau an seiner Seite ist Janina Steffen von der Gärtnerei. Wie sie vorgeht, das hat MZ-Kollegin Sylke Kaufhold erfahren. Das Ergebnis lässt sich in der Zerbster Straße besichtigen.

Matthias Brief und Janina Steffen von der Gärtnerei Steffen beim bepflanzen der Kübel, die seit dieser Woche vor dem Schlemmerhouse und der Cubar stehen. Foto: Thomas Ruttke

+++Nicht als Mordversuch, sondern als gefährliche Körperverletzung: So hat das Landgericht Dessau am Montag die Messerstiche eines jungen Mannes aus Köthen auf dem Stadtfest in Aken bewertet. Wie die Tat abgewogen wurde, davon berichtet MZ-Kollege Thomas Steinberg.

+++Ein Leser hat der MZ einen Video-Link geschickt, der Dessau kurz nach Kriegsende zeigt. Gefunden hat er die Bilder in einem US-Archiv. Dem Stadtarchiv Dessau-Roßlau waren diese bisher nicht bekannt. Welche Erkenntnisse das Archiv daraus bereits gewonnen hat, das hat MZ-Kollege Robert Horvat aufgeschrieben.

Fest und Bühne

+++Fußball-Verbandsligist Dessau 05 bittet am Freitag, 9. Mai, zum „Flutlichtfreitag“ in das Paul-Greifzu-Stadion und bietet damit seinen jungen Fußballern eine große Bühne. Ab 17 Uhr gibt es insgesamt fünf Spiele. Höhepunkt ist um 20 Uhr, wenn die U17 von TuS Kochstedt und Dessau 05, Tabellenführer der Landesliga, auf Eintracht Köthen trifft. Der Eintritt ist frei(willig), der Erlös kommt der Nachwuchsarbeit im Schillerpark zu Gute.

+++„Rent a Friend“ heißt es von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Mai, noch vier Mal im Mitteldeutschen Theater in der Dessauer Marienkirche. In der Komödie von Folke Braband stehen Caroline Beil, Sabine Fürst, Bürger Lars Dietrich und Torsten Münchow auf der Bühne.

+++Zum letzten Mal in dieser Spielzeit ist am Freitag, 9. Mai, 19 Uhr, der Tanzabend „Blaue Augen, schwarzes Haar“ im Studio des Alten Theaters in Dessau zu erleben. Den Abend hat Ballettchef Stefano Giannetti nach dem gleichnamigen Roman von Marguerite Duras gestaltet.

+++Passend zur Pflanzzeit im Mai beginnt am Sonnabend, 10. Mai, für die Händler vom Regional- und Biomarkt auf dem Lidiceplatz in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr die Saison. Besucher erwarten Gemüsepflanzen und Kräuter für Garten und Balkon, Fisch vom Forellenhof Thießen, Hausschlachtewurst von Körnigs Bauernmarkt, Käsespezialitäten vom Glinder Ziegenhof, frisches Gemüse von der urbanen Farm und dem Bauernhof Zschoche und vieles mehr.

+++19 Grad sagt die Wettervorhersage für Sonnabend in Dessau voraus: Ab 10 Uhr lädt das Waldbad in Dessau an diesem Tag zum „Anbaden“ ein. Der Eintritt ist frei. Dazu gibt es Leckeres vom Imbiss und die original Dessauer Fassbrause.

+++Zu einem literarischen Ausflug in die 1960er Jahre lädt am Sonnabend, 10. Mai, 16 Uhr, der Rehsumpf-Verein an den Rehsumpf ein. Christine Koschmieder liest dort aus ihrem neuesten Roman „Frühjahrskollektion“. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Außenbereich statt. Derr Eintritt ist frei, eine Spende für den Verein ist erwünscht.

Das Figurentheater "Frederick" ist wieder zurück im Alten Theater. Foto: Claudia Heysel

+++Knapp vier Jahre nach der Premiere kommt das Figurentheater „Frederick“ nach dem Kinderbuch von Leo Lionni wieder zurück auf die Puppenbühne des Alten Theaters. An drei Sonntagen – 11., 18. und 25. Mai jeweils um 15 Uhr - besteht für alle ab vier Jahren Gelegenheit, die Geschichte der Feldmaus Frederick, die keine Körner, sondern Farben sammelt, wieder zu erleben.

Topf und Pfanne

+++Das Burger-Restaurant „Peter Pane“ am Dessauer Schloßplatz wird an den Nachmittagen jetzt zum „Café Pane“: Als Spezialität im Angebot sind ein Cheesecake „The Real New Yorker“, ein „Cinnamon Roll Iced Macchiato“ und ein Latte Macchiato mit einem nussigen „Creamy Caramel Crunch“.

Robert Dietrich und Annemarie Seeger vor der "Kugelkutsche" in Alten. Foto: Thomas Ruttke

+++Auf Eis setzen die beiden neuen Besitzer der „Kugelkutsche“, einer mobilen Eisdiele, die ihren Hauptstandort in Alten hat. Annemarie Seeger und Robert Dietrich haben den Eiswagen bei Ebay-Kleinanzeigen entdeckt und sich einen Traum erfüllt. Immer abwechselnd am Samstag oder Sonntag von 14 bis 17.30 Uhr lässt sich nun an der Albert-Schweitzer-Straße Ecke Sauerbruchstraße eine Kugel für zwei Euro genießen. Ihr Geheimtipp heißt „Mister Knister“, gelbes und blaues Milcheis der Geschmacksrichtung Cola und Zitrone mit Knisterzucker, der von rosa gefärbter weißer Schokolade umhüllt ist.

EINBLICK

MZ-Social-Media-Post der Woche

+++Die Sekundarschule Roßlau plant die Woche künftig neu: Achtklässler lernen ab 2025/26 vier Tage in der Klasse und einen in betrieblicher Praxis. Das dürfte manchem aus DDR-Zeiten bekannt vorkommen - und sorgte auf Facebook für die größte Reichweite der Woche. 18.300 Personen sahen den Text in ihrer Timeline.

Der Facebook-Post zum neuen Projekt der Sekundarschule Roßlau. (Screenshot: Facebook)

Meist geklickter Beitrag der Woche

+++Über 50 Stunden war vergangene Woche die A9 bei Köselitz gesperrt, weil ein Gas betriebener Lkw in einen Frontalzusammenstoß verwickelt war. Die Texte dazu interessierte nachvollziehbarerweise viele Betroffene. 18.300 Aufrufe zeigen das.

QUERBLICK

+++„Sport Zille“ in Zerbst schließt nach 35 Jahren seine Türen. Das Ehepaar Zielinsky geht in den Ruhestand, ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden. Der Einzelhandel in Zerbst befindet sich im Umbruch, immer mehr Geschäfte müssen schließen, berichtet die „Zerbster Volksstimme“.

+++Das deutsche Unternehmen Tecta hat sich auf die Herstellung von Designermöbeln und die Reproduktion von originalen Bauhaus-Modellen spezialisiert. Zum 100-jährigen Jubiläum des Bauhauses in Dessau blickt Tecta auf die Ikonen des Bauhaus-Designs zurück und hat mit dem Stuhl B15 „eine Ikone von morgen vorgestellt“. Die Webseite „Archiproducts“ hat sich mit dem Stuhl und der Idee dahinter beschäftigt.

MZ-FOTO DER WOCHE

Die Behelfsbrücke für die marode Zerbster Brücke wird vor Ort fertig montiert. Ende Mai wird sie "eingehoben". Foto: Thomas Ruttke

