Am Mittwoch sind auf der A9 bei Köselitz zwei Lkw frontal kollidiert. Eine Vollsperrung war die Folge, die am Freitagabend noch andauerte. Das hatte vor allem eine Ursache.

A9 bei Köselitz über 50 Stunden voll gesperrt - Was ein verunglückter LNG-Gas-Lkw damit zu tun hat

Dessau/Köselitz/MZ. - Die Vollsperrung der A9 bei Köselitz hat auch am Freitag, 2. Mai, angedauert. Gegen Mittag hatte die Verantwortlichen noch gehofft, am frühen Nachmittag eine Spur in jede Richtung freigegeben zu können. Später verschob man die Freigabe auf etwa 22 Uhr. „Alle Beteiligten“, versicherte eine Sprecherin der Polizeiinspektion, „arbeiten mit Hochdruck daran.“