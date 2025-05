Schule in Dessau-Roßlau Von Schulbank in Betrieb: Warum es in der Sekundarschule Roßlau nur noch vier Schultage gibt

Die Sekundarschule Roßlau plant die Woche künftig neu: Achtklässler lernen ab 2025/26 vier Tage in der Klasse und einen in betrieblicher Praxis. Was die Idee dahinter ist. Was interessierte Betriebe wissen müssen.