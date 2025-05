Matthias Brief sorgt jährlich mit einer überbordenden Blumenpracht vor dem „Schlemmerhouse“ und der „Cubar“ für Staunen. Die Fachfrau an seiner Seite ist Janina Steffen von der Gärtnerei. Wie sie vorgeht.

360 Pflanzen in 30 Kästen: Wie Gärtnerei Steffen die Zerbster Straße in Dessau zum Blühen bringt

Gastronom Matthias Brief und Janina Steffen von der Gärtnerei Steffen freuen sich auf die blühende Pracht in der Zerbster Straße

Dessau. - Es war ganz schön frisch am Montagmorgen. Eigentlich kein Gartenwetter. Doch für Matthias Brief gab es keine Ausrede: Pünktlich um 8 Uhr stand er in der Gärtnerei Steffen – und hatte viel vor an diesem Tag.