Prozess am Landgericht Dessau Messer-Attacke auf Stadtfest Aken - Warum 20-Jähriger zu einer 3,5-jährigen Jugendstrafe verurteilt wurde

Nicht als Mordversuch, sondern als gefährliche Körperverletzung: So hat das Landgericht Dessau am Montag die Tat eines jungen Mannes aus Köthen auf dem Stadtfest in Aken bewertet. Wie die Tat abgewogen wurde.