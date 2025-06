Am Wochenende finden am Hasse-See in Roßbach gleich zwei Triathlon-Veranstaltungen statt. Der TC Merseburg richtet sowohl den traditionellen Firmen-Team-Triathlon als auch den Hasse-See-Triathlon aus – doch die Startplätze werden knapp.

Der Triathlonclub Merseburg richtet auch in diesem Jahr wieder zwei große Wettkämpfe am Hasse-See in Roßbach aus. Für den Hasse-See-Triathlon am Sonntag gibt es bereits keine Startplätze mehr.

Merseburg/MZ. - Der Triathlonclub Merseburg (TC) ist eine feste Größe in seiner Sportart in Sachsen-Anhalt. Nicht nur, weil das Stadtwerke-Team des Vereins in den vergangenen drei Jahren in Folge Meister der Landesliga wurde, sondern auch in der Ausrichtung von Veranstaltungen im Saalekreis sind die Merseburger mittlerweile eine feste Größe.