Sensationeller Fund in US-Archiv - Unbekanntes Video zeigt zerstörtes Dessau kurz nach Kriegsende

Dessau-Roßlau/MZ. - Während des Zweiten Weltkrieges war Dessau insgesamt 20 Mal Ziel von Luftangriffen der Alliierten. Der verheerendste fand am 7. März 1945 statt. 80 Prozent der Stadt wurde zerstört. Mindestens 1.136 Menschen verloren dabei ihr Leben. Wenig später, am 22. April, wurde Dessau von amerikanischen Truppen besetzt. Am 8. Mai 1945 folgte schließlich die bedingungslose Kapitulation von Nazi-Deutschland. Nun sind bisher unbekannte Aufnahmen aufgetaucht, die die Ruinenstadt Dessau kurz nach Kriegsende zeigen.