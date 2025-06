Prettin/MZ. - „Danke für alles Feiern, Singen. Danke für alle Fröhlichkeit. Danke, uns wird noch viel gelingen mit Gemeinsamkeit.“ Kantorin Eva-Maria Glüer aus Labrun hat diese Zeilen zu einer bekannten Melodie verfasst, die fast am Schluss des Jubiläumskonzerts in Prettins Stadtkirche Sankt Marien erklingen. Gefeiert werden 20 Jahre Evangelische Singschule Annaburg-Prettin. Das geschieht fast auf den Tag genau, denn am 20. Juni 2005 war sie ins Leben gerufen worden. Was davon in Erinnerung geblieben ist und welche Spuren die Singschule in der Region hinterlassen hat, daran wird in dem Konzert erinnert, in Worten, aber natürlich auch mit viel Musik.

Ein Fest für die Stimme in der Gemeinschaft der Singschule Annaburg-Prettin

Die Anerkennung gilt nicht allein den musikalischen Darbietungen, sondern ebenso der engagierten Arbeit in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Die beiden früheren Vorsitzenden Susann Beyer, sie hatte den Verein mitgegründet, und Petra Stelter erinnern im Laufe des abwechslungsreichen Programms an verschiedene Stationen. Begonnen hatte alles mit einer Weiterbildung in Naumburg, lässt Susann Beyer wissen.

Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Knirpse“ sowie der Grundschule Prettin sind in dem Festprogramm zu erleben. Frank Grommisch

Daraus entstand die Idee, auch in der Elbaue eine Singschule zu schaffen, die sich den Schwerpunkt setzte, Mädchen und Jungen für das Musizieren zu begeistern. Daran hat auch die jetzige Vorsitzende Eva-Maria Glüer von Beginn an großen Anteil. Im Laufe der zwei Jahrzehnte können mehrere herausragende Projekte verwirklicht werden, die heute noch die Herzen von Kirchenmusikfreunden höher schlagen lassen. Dazu sind auf einer Leinwand in der Kirche auch Bilder von Aufführungen zu sehen. Erwähnung finden neben anderem das Luther-Oratorium 2017, verschiedene Kindermusicals wie „Mönsch Martin“, das Pop-Oratorium „Die 10 Gebote“ und „Klasse! Wir singen“.

Gern erinnern sich Beteiligte wie Zuhörer auch an die einst jährlich in den Pfingstferien stattfindenden Feriensingspiele. Innerhalb von drei Tagen wurde ein Kindermusical zu einer biblischen Geschichte mit Gesang, Theater und Tanz aufführungsreif einstudiert und öffentlich dargeboten. Die Singschule unterstützt zudem damals wie heute Kindergärten und Schulen bei ihrem musikalischen Bildungsauftrag.

Als die Singschule 2005 gegründet wurde, so erinnert sich Susann Beyer, die jetzt im Raum Chemnitz als Musikpädagogin tätig ist, habe natürlich niemand 20 Jahre vorausdenken können. Erstmal sei auf etwa fünf Jahre geschaut worden. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stand dabei im Vordergrund.

Sie bedauert es am Sonnabend etwas, dass dies in der heutigen Zeit mit geburtenschwachen Jahrgängen in dem damaligen Umfang nicht mehr möglich ist, aber: „Die heutigen Verantwortlichen in der Singschule setzen mit neuen Ideen die engagierte Arbeit der Singschule fort“, anerkennt sie. Vor allem Eva-Maria Glüer lasse sich stets etwas Neues einfallen, lobt Susann Beyer.

Viele Projekte im Jahr der Stimme

Dazu zählt, dass der Verein seine Angebote jetzt auch auf Ältere ausrichtet. Erwähnt und gelobt wird dabei neben anderem die Zusammenarbeit mit der Tagespflege „Däumichen“. Und ein breites Publikum wird jeweils am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, angesprochen. Gemeinsam mit der Stadt Annaburg werde bereits seit 2020 zur Mitmach-Aktion „Deutschland singt“ eingeladen. Das geschieht inzwischen im Wechsel in Annaburg und Prettin. Diesmal wird das gemeinsame Singen an dem deutschlandweiten Feiertag wieder in der Elbestadt erfolgen, erfahren die Zuhörer.

Groß ist auch die Zahl der Instrumentalisten, die das Programm bereichern. (Foto: Frank Grommisch)

Zu feiern gibt es am Sonnabend mehrere Anlässe. Denn 2025 ist das Jahr der Stimme. Da bietet es sich geradezu an, dies in dem Konzert zu würdigen, Freude und innere Stärkung durch den Gesang zu vermitteln. Und zudem erfolgt die Segnung von Eva-Maria und Otto-Bernhard Glüer aus Anlass ihrer Rubinhochzeit (40 Ehejahre) durch Pfarrerin Viola Hendgen.

Nach dem Konzert, das viele interessierte Zuhörer aus dem Stadtgebiet Annaburg, aber auch weit darüber hinaus in die Sankt-Marien-Kirche inmitten von Prettin zieht und von denen viele auch den Aufforderungen zum Mitsingen nachkommen, wird vor dem Gotteshaus zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen. Das bietet Gelegenheit, Erinnerungen an die vergangenen 20 Jahre Singschule auszutauschen. Susann Beyer und Eva-Maria Glüer kommt die Aufgabe zu, die große Festtagstorte zum gemeinsamen Anschnitt zu tragen.