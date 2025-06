Ein 39-Jähriger sollte im Naumburger Markgrafenweg nach Angriffen auf eine Frau und Passanten wegen psychischer Probleme in Kombination mit erheblichem Alkohol- und Drogenkonsum in eine Klinik eingeliefert werden. Im Rettungswagen tritt er zu und verletzt einen Sanitäter.

Polizeieinsatz in Naumburg

Die Einlieferung eines gewalttätigen und unter erheblichem Alkohohl- und Drogenkonsum stehenden Mannes in eine Klinik eskaliert in Naumburg.

Naumburg/cm - Bei einem gemeinsamen Einsatz mit der Polizei im Markgrafenweg in Naumburg ist am Donnerstagnachmittag ein Rettungssanitäter verletzt worden. Nachdem der Tatverdächtige kurz zuvor eine tätliche Auseinandersetzung mit einer Frau hatte und anschließend Passanten bedrohte, sollte der Mann wegen seines allgemeinen Geisteszustandes im Zusammenspiel mit erheblichem Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden.

Während des Transports trat der 39-Jährige dann unvermittelt nach dem Rettungsdienstmitarbeiter und traf diesen im Gesicht. Polizeibeamte, die sich im Rettungswagen befanden, griffen sofort ein und fixierten den Mann, wogegen sich dieser weiterhin aktiv zur Wehr setzte.

Schließlich konnte eine Einweisung des Tatverdächtigen erfolgen. Dieser muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.