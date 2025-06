Uwe Jungandreas wird das Personal des DRHV am Sonntag ein letztes Mal anleiten. Es geht um viel.

Dessau/MZ. - Uwe Jungandreas hatte die beeindruckenden Felsformationen Südtirols gewählt, um die fast elf Jahre beim Dessau-Roßlauer HV noch einmal zu reflektieren und Kraft für die neue Aufgabe beim EHV Aue zu tanken. Die Trainerikone des Handballs, deren Vertrag beim DRHV am Montag ausläuft und die ab Dienstag offiziell im Erzgebirge arbeitet, musste den Urlaub in den Alpen aber am Freitagmorgen abbrechen.