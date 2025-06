Besonderes Ereignis in Ballenstedt

Am Grab des Hofapothekers Ferdinand Mönch (1800-1835) erklärt Bettina Fügemann den Kindern, welche Bedeutung die Symbole auf dem Stein haben.

Ballenstedt/MZ. - Bettina Fügemann lässt das Glöckchen an ihrem Handgelenk klingeln. „Wir gehen jetzt mal dahin“, sagt sie und deutet mit der Hand in die Ferne. Sie geht voran, ein Grüppchen Kinder folgt ihr. Manche zuppeln dabei an ihrer ungewohnten Kopfbedeckung.