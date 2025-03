Der vollbesetzte Saal hängt an den Lippen von Prof. Patrick Major.

Dessau/MZ. - Die Luftangriffe auf deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg – für Briten sei das ein heikles Thema, sagt Patrick Major. Er berichtet, dass Dessau als eine der letzten Städte von britischen Bombern in Deutschland in Schutt und Asche gelegt wurde. In der Nacht vom 7. auf den 8. März 1945 starben rund 670 Menschen, und 21.000 Wohnungen wurden vollständig zerstört.