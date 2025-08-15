weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Gegenseitige Hilfe bei Katastrophen: Wie der Merseburger Notfallverbund funktioniert

Egal ob Feuer, Brand oder Gebäudeeinsturz: Um historische Exponate in Archiven und Museen zu schützen, braucht es bei Katastrophen unbürokratische Soforthilfe. Für Merseburg wird nun ein Netzwerk gegründet.

Von Diana Dünschel Aktualisiert: 15.08.2025, 15:55
Merseburgs Stadtarchivarin Sylvia Kretzschmar zeigt das älteste Exponat, ein 1445 angelegtes Stadtbuch.
Merseburgs Stadtarchivarin Sylvia Kretzschmar zeigt das älteste Exponat, ein 1445 angelegtes Stadtbuch. (Foto: Diana Dünschel)

Merseburg/MZ. - Es sind angenehme 16 Grad Celsius bei 50 Prozent Luftfeuchtigkeit im Merseburger Stadtarchiv. Unters Thermometer hat sich Archivarin Sylvia Kretzschmar als Gedächtnisstütze einen gelben Zettel geklebt.