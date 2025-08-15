Georg Walke ist sein ganzes Leben lang mit Leib und Seele Konstrukteur gewesen. Diese Spuren hat er in Bernburg hinterlassen.

Das hat Bernburgs Bärchenbahn-Erbauer Georg Walke noch alles in der Saalestadt gebaut

Georg Walke hat die Bärchenbahn von Bernburg konstruiert und das auf alten Dias festgehalten. Zum Vergleich: das frisch restaurierte Fahrzeug, das nun zu seinem Bestimmungsort zurückkehren soll.

Bernburg/MZ. - Es sind gleich mehrere Pappschachteln, etwa so lang wie ein Zollstock, die Georg Walke aus seinem Schrank holt und auf dem Stubentisch verteilt. Dann drückt er auf den Knopf seines alten Dia-Projektors und steckt das erste Diamagazin in das Gerät. Und schon ploppt an der weißen, angebrachten Fläche an der Schrankwand ein Foto auf, das Bernburgern bislang völlig unbekannt sein dürfte.