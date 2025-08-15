Ehrenamtler graben nahe Bad Kösen die Gebeine eines im Zweiten Weltkrieg abgeschossenen deutschen Piloten sowie die Flieger-Reste aus. Was sie alles gefunden haben und ob es tatsächlich die vermutete Messerschmitt war.

Wird das Rätsel um den 1945 von den Amerikanern abgeschossenen Jagdflieger jetzt endlich gelöst?

Die Grabungen nach dem abgeschossenen Jagdflieger nahe dem Ausflugslokal „Himmelreich“ hoch über dem Bad Kösener Saaletal.

Bad Kösen/BE/hbo. - Über 80 Jahre ist es her. Am 12. April 1945, der Zweite Weltkrieg lag in seinen letzten Zügen, da traf ein in Punschrau gestartetes deutsches Jagdflugzeug auf vorrückende Verbände der U.S. Army. Der Flieger wurde getroffen und stürzte zwischen Lengefeld und Hassenhausen, genauer: im Stendorfer Wald nahe der Ausflugsgaststätte „Himmelreich“, ab.