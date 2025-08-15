In seinen Urlauben besucht der Leiter des Nietzsche-Dokumentationszentrums Naumburg, Ralf Eichberg, Nietzsche-Stätten. In Venedig kann er in einem Lokal ausnahmsweise eine von fünf einstigen Bleiben des Philosophen besichtigen, was nicht ohne Folgen blieb.

Erste Spur gelegt: In Venedig nahe der Rialtobrücke verweist eine Tafel auf Nietzsches Naumburg

Der Gastraum des „Al Buso“ in Venedig mit der Wendeltreppe und den mit Porträts von Prominenten verzierten Wänden - in der Etage darüber, bezog Friedrich Nietzsche 1885 Quartier.

Naumburg. - Sie ist weltberühmt, die Rialtobrücke, die sich als eine Hauptschlagader Venedigs über den Canal Grande spannt. So überlaufen diese ist, so hoffnungslos ausgebucht ist stets der Freisitz des zu ihren Füßen liegenden Restaurants „Al Buso“. An den Wänden hinter der Wendeltreppe im Gastraum hängen Porträts berühmter Filmschauspieler und Politiker, die dort schon speisten.