An der Magistrale in Halle werden die Brücken am Rennbahnkreuz und Holzplatz erneuert. Nun teilt die Stadtverwaltung mit, wann es genau losgeht.

Halle (Saale)/MZ. - Ende kommender Woche beginnen die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Brücken über den Holzplatz bzw. das Rennbahnkreuz. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird zur Durchführung der Arbeiten zunächst ab Freitag, 22. August 2025, eine Vollsperrung unterhalb der Brücken notwendig, zudem ändert sich die Verkehrsführung auf der Magistrale.

Der Holzplatz ist während der Bauarbeiten bis zum BWG-Erlebnishaus befahrbar, kann allerdings nur über die Wilhelm-Jost-Straße erreicht werden; eine Zufahrt von der Mansfelder Straße ist nicht möglich. Die Genzmer Brücke in der Wilhelm-Jost-Straße wird aufgrund der Tonnage-Begrenzung nur einspurig befahrbar sein, hierfür wird eine Ampelschaltung installiert.

Die Umleitung in Richtung Mansfelder Straße erfolgt über die Glauchaer Straße, den Glauchaer Platz und den Hallorenring. Die Einbahnstraßenregelung zwischen Robert-Franz-Ring und Ankerstraße wird in dieser Zeit aufgehoben. Auf der Magistrale wird die Nordfahrbahn, also die stadtauswärtige Richtungsfahrbahn, gesperrt. Der Verkehr wird in beide Richtungen einspurig über die Südfahrbahn geleitet.